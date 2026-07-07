Denklingens neuer Trainer Sanktjohanser: Lieber Gejagter als Jäger

In Denkligen hat jetzt Armin Sanktjoahnser das Sagen – Foto: Thomas Ernstberger

Denklingen - Die Trainer sind sich einig: „Das wird eine super-spannende, richtig geile Liga“, wie es Armin Sanktjohanser, der neue Coach des VfL Denklingen, ausdrückt. Die Kreisliga Zugspitze, Gruppe 2, hat es in der Spielzeit 2026/27 in sich: Erstmals sind fünf Mannschaften aus dem Landkreis Landkreis am Start. Mit dem TSV Landsberg II und dem SV Fuchstal zwei „etablierte“ Teams, mit dem FC Issing und dem SV Igling zwei Aufsteiger und mit dem VfL Denklingen ein Absteiger aus der Bezirksliga – das verspricht jede Menge Derbys. Dazu kommen renommierte Mannschaften wie der TSV Peiting, der TSV Altenstadt, der TSV Türkenfeld, der TSV Geiselbullach, der SC Unterpfaffenhofen-Germering oder der TSV Oberalting, der kurzfristig in die Gruppe 2 gewechselt ist, so dass dieses Mal in der „2er“ 16 Teams am Start sind. Die Saison beginnt Mitte August mit einer „Englischen Woche“. Am Sonntag, 16. August, steht gleich das Derby Fuchstal gegen Igling auf dem Programm, am Mittwoch 19. August folgt bereits der Nachbarschafts-Knaller Fuchstal gegen Denklingen. Nicht nur die drei Auf- und Absteiger sind neu in der Liga, auch eine ganze Reihe von Trainern, Spielern – und Zielsetzungen. Wie bei Bezirksliga-Absteiger VfL Denklingen.

Sechs Jahre hielt sich der „Dorfverein“ in der Bezirksliga Oberbayern. Nach dem dramatischen Relegationsfinale gegen den TSV Zorneding, das erst nach 37 Elfmetern entschieden war, ging‘s runter in die Kreisliga, wo der VfL zuletzt in der Saison 2019/20 gespielt hatte. Für Spielertrainer Chris Schmitt (36), der vor einem Jahr von Langzeit-Coach und Immer-noch-Fan Markus Ansorge (59) übernommen hatte, war nach der Saison Schluss. „Aus familiären und beruflichen Gründen“ - das war seit langem abgesprochen, das hatte mit dem Abstieg nichts zu tun. So hatten der spielende Fußball-Chef Ludwig Kirchbichler (34) und seine Abteilungsleitung genügend Zeit, sich nach einem geeigneten Nachfolger umzuschauen. Ihre Wahl fiel auf einen erfahrenen Mann, der früher beim TSV Landsberg in der Bayern- und Landesliga gespielt hatte: Der Kauferinger Armin Sanktjohanser (35), dessen letzte Trainerstation die FT Jahn Landsberg in der Bezirks- und Kreisliga war, hatte nach eineinhalb Jahren Pause wieder „richtig Lust“ auf den Trainerjob - die Liga war da nicht ausschlaggebend. Auch wenn er zugibt: „Ich hab‘ mit Denklingen richtig mitgelitten. Ich kann gut nachvollziehen, wie es den Jungs gegangen ist.“

Abgehakt! „Jetzt ist es Zeit, nach vorne zu schauen“, sagt Sanktjohanser – „auf eine super-spannende Kreisliga, in der uns alles abverlangt werden wird.“ Dafür hat der Coach „zwei Wunschspieler“ bekommen: Vom SV Stoffen/Lengenfeld stößt Abwehr-Kante Kilian Schottenbaum (24) zum VfL. Er soll Routinier Tobias „Toppa“ Ried (36) ersetzen, der seine Karriere beendet hat. „Ein Innenverteidiger, der aufräumt. Er hat im Training gleich einen Rieseneindruck hinterlassen.“ Neuzugang Nummer zwei ist Elias Socher (23) bom SV Reichling, ein „technisch guter Stürmer mit brutaler Geschwindigkeit“, wie der Trainer sagt. Dazu kommt Youngster Simon Schreiber (18) aus der eigenen A-Jugend. „Damit haben wir einen 20-Mann-Kader“, in dem von Fall zu Fall auch Ex-Spielertrainer Schmitt als Spieler stehen wird. „Sein Pass ist da und wir planen erst mal ohn ihn“, sagt Sanktjohanser. „Aber er hat sich bereit erklärt, zuu helfen, wenn Not am Mann ist. Er kommt sicher wieder…“ Wiedergekommen ist auch ein Mann, der in der Rückrunde 2025 den verletzten Stammtorwart Manu Seifert (31) vertreten hat: Keeper-Routinier Tobi Heiland (40) unterstützt Sanktjohanser als Torwart-Trainer. „Eine perfekte Lösung, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Wir haben einst erfolgreich beim TSV Landsberg zusamnmengespielt. Von seiner unfassbaren Erfahrung kann jeder profitieren. Das gilt nicht nur für die Torhüter“, so der Chefcoach.

Und was sind die Saisonziele des Absteigers? Da will Sankjohanser „keine Parolen raushauen“. Er sagt: „Es wird eine Herausforderung, die Liga, in der ein anderer Fußball gespielt wird, anzunehmen. Es gilt, vernünftig anzukommen – aber letztlich ist unser Anspruch natürlich, vorne mitzuspielen. Ich bin lieber Gejagrter als Jäger.“ Seine Top-Favoriten heißen Peiting und Unterpfaffenhofen.

Erster Auftritt des „neuen“ VfL Denklingen: Am Samstag beim traditionellen Fuchstal-Pokal in Unterdießen. Neben Denklingen ab 12.15 Uhr am Start: Der SV Fuchstal, der SV Unterdießen und der FC Blonhofen.