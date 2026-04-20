Denklingen verliert in Obermenzing – Relegation rückt näher

Der VfL Denklingen musste sich Obermenzing geschlagen geben. – Foto: Holger Wieland

Dass die Münchner nach ihren Pleiten gegen den SV Bad Heilbrunn und den TSV Geiselbullach auch dem dritten Abstiegskandidaten die Punkte überlassen, war eher nicht zu erwarten. „Die waren angefressen“, stellte Schmitt fest. Und so holten sie sich am Ende den Dreier. Für den VfL ist die Lage im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd dagegen wieder etwas aussichtsloser geworden. Schon zum achten Mal in dieser Saison erzielten die Denklinger keinen Treffer, was auch daran lag, dass sie auf Simon Ried verzichten mussten. Der Goalgetter saß zwar auf der Bank, Schmitt ging jedoch nicht das Risiko ein, ihn zu bringen, nachdem er sich während der Partie gegen Deisenhofen eine Muskelverhärtung zugezogen hatte. Zwar wirkte Dominik Karg nach seiner langen Verletzungspause wieder mit, doch der Angreifer benötigt noch eine gewisse Zeit, um wieder seinen Rhythmus zu finden.

Für die Denklinger Kicker brechen schwere Wochen an. Der VfL verlor beim SV Waldeck-Obermenzig mit 0:2 und tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. Fünf Punkte Rückstand muss das Team von Trainer Christoph Schmitt in den vier ausstehenden Begegnungen aufholen, um der Relegation zu entgehen. „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren“, appelliert der Coach. Ein Selbstläufer verspricht das Restprogramm nicht zu werden, bekommt es der VfL unter anderem mit den beiden Aufstiegsanwärtern aus Planegg und Gilching zu tun.

VfL musste auf Torjäger verzichten

Entsprechend harmlos präsentierten sich die Denklinger – obwohl sie leidenschaftlich kämpften. Aber auch von den Platzherren war zunächst wenig zu sehen. Das änderte sich erst sieben Minuten vor dem Pausenpfiff, als Philip Schemat die Gastgeber in Führung brachte. Es war die einzige Chance der Gastgeber im ersten Abschnitt.

Spätestens jetzt waren die Denklinger dazu angehalten, aktiver zu werden. Aber für eine Mannschaft, die in dieser Saison gerade auf einen Treffer pro Spiel kommt, ist das leichter gesagt als getan. Auch wenn der VfL alles versuchte, etwas Zählbares sprang bei den eigenen Möglichkeiten nicht heraus. Nach einem abgefälschten Freistoß von Dominik Karg scheiterte Hannes Rambach aus elf Metern. Schmitt haderte zudem mit dem Schiedsrichter. Als ein Gegenspieler seinen Schuss nur mit der Hand blockte, blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Bis zur Schlussphase hielten die Gäste die Hoffnung am Leben, vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen. In der 77. Minute platzte der Traum von einem Unentschieden endgültig. Nils Witte besorgte nach einer Ecke das 2:0 für den SV Waldeck, das den VfL wieder einen Schritt näher in Richtung Relegation brachte.