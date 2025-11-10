Denklingen setzt sich im Kellerduell durch – BCF bleibt Tabellenletzter

Wolfratshausen – Durchatmen im Lechrain: Im Kellerduell der Bezirksliga Süd lässt der VfL Denklingen beim BCF Wolfratshausen zahlreiche Torchancen verstreichen. Letztlich aber gewinnt die Elf von Christoph Schmidt mit 2:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht. „Es war ein Pflichtsieg, aber den muss man auch erst mal holen“, betont Schmidt mit Blick auf die Tabellensituation.

Ein Ausrutscher in Wolfratshausen hätte das Unterfangen Klassenerhalt massiv erschwert. Laut seinem Trainer hatte der VfL vor dem Spiel großen Druck. „Wir sind froh, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder einigermaßen hergestellt zu haben“, bilanziert Schmidt vor dem finalen Herbstmatch gegen den SV Untermenzing.

Die Partie auf dem Kunstrasen in Wolfratshausen nahm indessen den erwarteten Verlauf: Die Flößerstädter setzten ihren vergeblichen Kampf gegen den Abstieg nahtlos fort. Manuel Seiferts Arbeitsstelle zwischen den Pfosten der Gäste war ein Idyll der Abgeschiedenheit und Stille. Lediglich einen wachen Moment verlangte die Partie beim VfL-Schlussmann. Doch rauschte der Eckball dann doch ein Stück am zweiten Pfosten vorbei.

Freilich war nicht alles filigrane Kunst, was die Denklinger am Samstag anboten. Die zahlreichen Niederlagen der vergangenen Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Pfostenschuss von Hannes Rambach sorgte für erstes Raunen auf den spärlich besetzten Rängen. Doch es war eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg einstellen würde. „Man hat gesehen, dass der BCF noch weniger Tore geschossen hat als wir“, sagt Schmidt im Hinblick auf seine zu keiner Zeit überforderten Defensive.

Kurz vor der Pause schepperte es dann endlich. Tobias Schelkle schickte den Ball in die Mitte, Rambach nickte ihn ein – 1:0 für den VfL. „Es hätten aber vier oder fünf Tore sein müssen“, urteilt Schmidt über die fehlende Abgezocktheit seiner Mannen. Zuvorderst scheiterte Lukas Greif mehrfach an Tormann Albin Veliqi, der einen Sahnetag erwischte. Auch Armin Sporer und neuerlich Rambach hätten treffen können. Getan hat es letztlich Michael Stahl per Foulelfmeter nach Vergehen an Greif. Den zweiten Strafstoß vergaben die Gäste. Andreas Schleich, künftig wieder Kandidat für die erste Mannschaft, brachte seinen Versuch in der Schlussminute nicht zum Torerfolg.