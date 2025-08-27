Denklingen empfängt schwächelnde Raistinger in „wichtigem Spiel“

Nach dem Unentschieden gegen Penzberg möchten die Mannen des VfL Denklingen gegen den SV Raisting den zweiten Dreier der Saison einholen.

Denklingen – In die Saison ist der VfL Denklingen ordentlich gestartet, und jetzt kann er seine Position noch einmal verbessern. Mit einem Heimerfolg im Nachholspiel gegen den SV Raisting am heutigen Mittwoch (18 Uhr) wäre der Zutritt zur oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga Süd gewährleistet.

Die sechste Partie dieser Spielzeit hat es in sich. Der VfL ist noch ungeschlagen, doch wirkt sich dieser doch erfreuliche Aspekt im Klassement noch nicht so richtig aus. Das liegt freilich an den vier Unentschieden, die wenig Wirkung haben, wenn es darum geht, sich in den vorderen Gefilden der Tabelle aufzuhalten. Dementsprechend ordnet Coach Christoph Schmitt die Vorzeichen:

„Wir müssen den Dreier holen, sonst sind wir weiterhin unten mit drin.“ Ergo wird es „ein wichtiges Spiel“ für seine Mannschaft. So weit die Theorie. Schmitt weiß freilich, dass die Statistik der vergangenen Jahre eher zu Gunsten der Raistinger spricht. Und allein den schlechten Start des SVR zum Anlass zu nehmen, von sicheren drei Punkten auszugehen, davon hält Schmitt gar nichts.

„Gegen Raisting ist es immer unangenehm zu spielen“, hält er fest. Zumal die Mannschaft von Johannes Franz auch irgendwann punkten sollte, um nicht vorzeitig den Anschluss zu den sicheren Gestaden dieser Liga zu verlieren. „Wir sind gewarnt“, stellt der 35-Jährige klar.

Lobende Worte für den Vorgänger

Natürlich schaut auch er in erster Linie auf die Belange seines eigenen Teams. Er weiß um die Probleme in Raisting, was die Offensive betrifft. Daher werde man jetzt nicht anfangen, „mit Hurra nach vorn zu spielen“ und so womöglich überhaupt erst Räume für den Gegner anzubieten. Bislang ist man mit einer eher bedachten Vorgehensweise ganz gut gefahren, daran werde man ohne Not auch nichts ändern. Schmitt hat jede Menge Spaß am Trainerjob in Denklingen.

Das Zusammenspiel der Kräfte, sprich das Miteinander zwischen Trainerstab und Team, funktioniere einwandfrei. An dieser Stelle schickt Schmitt noch einmal ein Lob an Vorgänger Markus Ansorge, der „eine intakte Mannschaft“ übergeben habe.

Schmitt hat viele „bodenständige Charaktere“ in seinen Reihen

Deren Altersstruktur erleichtere die gemeinsame Arbeit ungemein. „Keiner hat mehr irgendwelche Flausen im Kopf“, würdigt der Kinsauer in VfL-Diensten seine Ü30-Kombo. „Alles sind bodenständige Charaktere.“ Die ihrerseits wissen, dass ein gewisses Maß an Rotation bisweilen angebracht ist. Aktuell regelt sich das personelle Wechselspiel fast noch von allein.

Elias Greinacher und Armin Sporer haben Urlaubsanträge eingereicht, Johannes Mayr ist nach seiner Roten Karte in Ohlstadt noch gesperrt. Ob bei Simon Ried schon diesen Mittwoch die Kräfte wieder für intensiven Fußball reichen, wird kurzfristig erörtert. Im Gegenzug ist Raphael Zwerschke aus dem Urlaub zurückgekehrt, und bei Peter Kinast könnte sich die Einsatzzeit erhöhen.

Das stellt Schmitt zumindest so in Aussicht. „Er wird seine Rolle bekommen.“ Gegen Penzberg reichte Kinasts Treffer nicht ganz zum zweiten Saisonerfolg der Denklinger. Aber vielleicht klappt es ja diesmal.