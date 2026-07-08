Denkershausen verpflichtet neuen Stürmer „Isa will nochmal voll angreifen“ von NB · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die SG Denkershausen-Lagershausen hat ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter vorangetrieben und Isa Asllani verpflichtet. Der 29 Jahre alte Offensivspieler wechselt von der SVG Einbeck zur SG und soll die Möglichkeiten im Angriff erweitern.

Asllani bringt Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für die U23 des FC Eintracht Northeim in der Bezirksliga. Dort lief er bereits gemeinsam mit Fabian Hohmeier auf, mit dem er nun erneut zusammenspielt – diesmal im Trikot der SG Denkershausen-Lagershausen. Später war Asllani beim FC Grone in der Landesliga aktiv, zuletzt stand er bei der SVG Einbeck unter Vertrag.

Bei der SG soll der Neuzugang mit seiner Erfahrung, seiner technischen Qualität und seiner Variabilität in der Offensive zusätzliche Impulse setzen. Trainer Tobias Mann sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für den Kader: „Ich freue mich riesig über den Transfer von Isa. Mit Ausnahme der letzten Spielzeiten bei Einbeck, hat er ausschließlich höherklassig gespielt und bringt neben seiner Qualität auch die notwendige Erfahrung mit, um uns weiterzuhelfen.“