Denkershausen trotzt MF Göttingen ein Remis ab

Mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit hat die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen beim 2:2 in Göttingen Moral bewiesen. Nach frühem Rückstand holt das Team von Trainer Tim Bußmann verdient einen Punkt – und hätte am Ende sogar mehr mitnehmen können.
Ein Punkt, der Mut macht: Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen hat sich am Sonntag im Auswärtsspiel bei MF Göttingen ein 2:2 (0:2) erkämpft – und dabei vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugt.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste unglücklich. Trotz guter Anfangsphase und mehrerer vergebener Großchancen war es Göttingen, das zuschlug: Heinemann brachte den Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Schob legte noch vor der Pause das 2:0 nach (39.). Trainer Tim Bußmann sah dennoch Vorteile bei seiner Mannschaft: „Das Spiel war definitiv auf Augenhöhe. Ich würde sogar sagen, über viele Strecken 60:40 für uns. Am Anfang haben wir Großchancen liegen gelassen und dadurch MF stärker ins Spiel kommen lassen. Sie hatten zwei, höchstens drei Chancen – wovon sie zwei Tore gemacht haben.“
In der Kabine fand Bußmann offenbar die richtigen Worte: Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Koschnitzke auf 1:2 (48.). Denkershausen war nun die aktivere Mannschaft und setzte den Gegner zunehmend unter Druck. In der 75. Minute belohnte Müller das Engagement seiner Mannschaft mit dem verdienten Ausgleich.
„Nach dem Ausgleich hatten wir sogar die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen“, so Bußmann weiter. „Der Punkt ist auf jeden Fall verdient – und unterm Strich wäre gegebenenfalls sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen.“
Mit dem Remis verbessert sich Denkershausen leicht auf Tabellenplatz acht und hält den Anschluss ans untere Mittelfeld. MF Göttingen hingegen bleibt trotz des verpassten Sieges mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf Rang fünf.
MF Göttingen – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen 2:2
MF Göttingen: Franka Dietze, Clara Bläser, Clara Marit Geßner, Alexandra Zühlke, Alessa Köhler, Klara Kreuzer, Lea-Isabell Aukam, Amelie Schob, Beekje Ahlborn, Jorid Heinemann, Lotta Demann - Trainer: Florian Koch
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen: Dunja Witt, Stine Hünecke, Tabea Jaqueline Hermann, Lea Fricke, Celina Koschnitzke, Sina Vieweg, Lisa Albrecht, Jennifer Schneider, Luzie Hilke, Elena Müller, Sarah Bode - Trainer: Tim Bußmann
Schiedsrichter: Maik Kaiser (Werben)
Tore: 1:0 Jorid Heinemann (17.), 2:0 Amelie Schob (39.), 2:1 Celina Koschnitzke (48.), 2:2 Elena Müller (75.)