Denkershausen trotzt MF Göttingen ein Remis ab

Mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit hat die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen beim 2:2 in Göttingen Moral bewiesen. Nach frühem Rückstand holt das Team von Trainer Tim Bußmann verdient einen Punkt – und hätte am Ende sogar mehr mitnehmen können.

Ein Punkt, der Mut macht: Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen hat sich am Sonntag im Auswärtsspiel bei MF Göttingen ein 2:2 (0:2) erkämpft – und dabei vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugt.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste unglücklich. Trotz guter Anfangsphase und mehrerer vergebener Großchancen war es Göttingen, das zuschlug: Heinemann brachte den Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Schob legte noch vor der Pause das 2:0 nach (39.). Trainer Tim Bußmann sah dennoch Vorteile bei seiner Mannschaft: „Das Spiel war definitiv auf Augenhöhe. Ich würde sogar sagen, über viele Strecken 60:40 für uns. Am Anfang haben wir Großchancen liegen gelassen und dadurch MF stärker ins Spiel kommen lassen. Sie hatten zwei, höchstens drei Chancen – wovon sie zwei Tore gemacht haben.“