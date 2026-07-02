Denkershausen-Lagershausen verstärkt sich mit Adam, Fazlijaj und Weise

– Foto: André Nückel

Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran. Mit Marcel Adam, Anthony Fazlijaj und Luis Weise kommen drei Spieler mit unterschiedlichen Profilen: Erfahrung für das Tor, Technik fürs Mittelfeld und Perspektive für die Zukunft.

Marcel Adam soll künftig gemeinsam mit Andreas Beier das Torwartduo der SG Eintracht bilden. Der 35-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Fußball mit. Adam spielte zuvor unter anderem für die SG Hollenstedt/Stöckheim, GW Bad Gandersheim, den FC Kreiensen/Greene sowie die SVG Einbeck in der Bezirksliga. Die Verpflichtung wurde auch deshalb notwendig, weil Paul Brollik die Mannschaft im Oktober aufgrund seines Studiums verlassen wird.

Trainer Tobias Mann kennt den neuen Keeper bereits seit vielen Jahren. „Ich freue mich riesig darüber, dass Marcel zu uns gestoßen ist. Wir kennen uns schon 20 Jahre, als wir beim FC Kreiensen/Greene, meiner ersten Station als Trainer, zusammengearbeitet haben“, sagte Mann. Später hätten sich die Wege bei der SVG Einbeck erneut gekreuzt. Nun arbeiten beide zum dritten Mal zusammen. „Marcel ist ein Riesentyp mit einem tollen Charakter und ein echter Teamplayer, der in jedes Team passt. Mit ihm werden wir die nötige Flexibilität auf der Torwartposition haben und gewinnen einen tollen Menschen für den Verein“, so der Trainer.

Auch im Mittelfeld legt die SG Eintracht nach. Anthony Fazlijaj folgt seinem Bruder Luan zur SGE. Der 20-Jährige wurde beim FC Eintracht Northeim/JFV Northeim ausgebildet und fand nach einer langwierigen Verletzung beim TSV Elvershausen wieder zurück in die Spur. Dort erzielte er in 17 Partien sechs Treffer.

Mann sieht in Fazlijaj einen Spieler, der sich nach seiner Verletzung wieder Schritt für Schritt heranarbeitet. „Anthony ist nach seiner langen Verletzung wieder auf einem guten Weg. Man merkt, dass er Einheit für Einheit Fortschritte macht“, sagte der Trainer. Der Wechsel in eine höhere Spielklasse sei aus seiner Sicht folgerichtig: „Jetzt wieder höher zu spielen, wie schon in der Jugend, ist der richtige Schritt. Er hat eine richtig gute Technik und wird uns sicherlich im Laufe der Saison weiterhelfen, wenn er seine Fitness zurückerlangt hat.“ Die SG Denkershausen bedankte sich zugleich beim TSV Elvershausen für die unkomplizierte Abwicklung.

Als vierter Neuzugang für die kommende Saison wurde Luis Weise vorgestellt. Der 17-Jährige wechselt vom SV Rhume/Oder zur SG Eintracht. Weise führte die A-Jugend seines bisherigen Vereins als Kapitän aufs Feld, obwohl er dem jüngeren Jahrgang angehörte. Mit Rhume/Oder verpasste er nur knapp den Aufstieg in die Landesliga.

Ganz lösen wird sich Weise von seinem bisherigen Verein jedoch zunächst nicht. In seinem letzten A-Jugendjahr soll der Fokus weiterhin auf dem SV Rhume/Oder liegen, für den er per Zweitspielrecht auflaufen wird. Zugleich möchte die SG Eintracht dem Nachwuchsspieler frühzeitig die Möglichkeit geben, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln. Beim Probetraining überzeugte Weise die Verantwortlichen. Eine persönliche Verbindung nach Denkershausen besteht ebenfalls: Seine Großmutter lebt im Ort.

„Mit Luis bekommen wir einen jungen und talentierten Spieler, der seine Führungsqualitäten und Kampfstärke unter anderem beim Rewe Junior Cup bereits gezeigt hat“, sagte Tobias Mann. Der Trainer sieht in Weise vor allem einen Perspektivspieler: „Bei positiver Entwicklung kann er eine wichtige Rolle in der Zukunft bei uns übernehmen.“