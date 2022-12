Denker-Hattrick schockt den LSK früh Die Lüneburger bleiben mit der Roten Laterne ganz unten

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat den nächsten Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib hinnehmen müssen. Im Oberliga-Heimspiel gegen den Rotenburger SV war der Regionalliga-Absteiger schon zur Pause auf die Verliererstraße geraten. Am Ende setzte sich der RSV dank eines lupenreinen Hattricks von Stefan Denker durch.

Insbesondere in den Heimspielen rechnen sich die Lüneburger Chancen aus, um Zählbares zu erbeuten. Weil Denker aber schon nach elf Minuten zwei Mal und in der 39. Minute ein drittes Mal traf, waren die Verhältnisse schnell geklärt. Der LSK verpasst es damit auch noch einen direkten Konkurrenten tief im Tabellenkeller zu halten und verliert das rettende Ufer mit vier Zählern Rückstand nun außer Sichtweite. Um die Lage vor der Winterpause zu entschärfen, muss der LSK den Abstiegskracher in Papenburg nächste Woche für sich entscheiden.