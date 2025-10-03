Denkendorf fordert Dondorf heraus – Jesingen gastiert bei Nürtingen

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils richten sich viele Blicke auf das Duell zwischen Aufsteiger TSV Denkendorf und Tabellenführer 1. FC Donzdorf. Der Spitzenreiter gibt aktuell den Ton an, doch der Neuling will den Favoriten ärgern. Dahinter liefern sich mehrere Mannschaften aus dem dicht gedrängten Verfolgerfeld packende Duelle. Im Tabellenkeller stehen Teams wie Berkheim und Plochingen unter Zugzwang, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren.

Das Tabellenbild spricht eine deutliche Sprache: Frickenhausen auf Platz vier mit dreizehn Punkten trifft auf den Platz 15 liegenden FV Plochingen, das erst einen Zähler sammeln konnte. Während die Gastgeber mit kontrollierter Spielweise punkten und oben dranbleiben wollen, kämpft Plochingen mit fehlender Durchschlagskraft in der Offensive. Für die Gäste geht es darum, endlich ein Lebenszeichen zu setzen.

Zwölf Punkte und Rang acht stehen für den VfL Kirchheim/Teck bislang zu Buche. Mit einem Sieg gegen Heiningen könnte die Elf den Kontakt zur Spitzengruppe herstellen. Doch der Tabellenzweite reist mit geballter Offensivpower an: 26 erzielte Tore in sechs Spielen sind der Spitzenwert der Liga. Für Kirchheim gilt es, die eigene Defensive zu stabilisieren, denn mit siebzehn Gegentreffern zeigt sich hier die Schwachstelle.

Der SV Ebersbach/fils zählt mit zwölf Punkten aus sechs Spielen zu den formstarken Teams der Liga. Gegen den TSV Oberboihingen, der mit nur vier Zählern auf Rang dreizehn liegt, soll die Serie fortgesetzt werden. Besonders die kompakte Abwehr macht Ebersbach/Fils zu einem gefährlichen Gegner, während Oberboihingen bislang zu viele Schwächen im Defensivverhalten offenbarte. ---

Der Aufsteiger aus Weilheim will seine Bilanz von bisher neun Punkten aufpolieren, trifft aber auf einen spielstarken Gegner. Die TSG Salach liegt mit zwölf Punkten auf Rang fünf. Während Weilheim/Teck zu Hause erst einen Sieg einfahren konnte, wird Salach versuchen, mit Tempo und Kreativität die Aufsteiger-Defensive auszuhebeln. ---

Ein echtes Kellerduell erwartet die Zuschauer in Berkheim. Die Hausherren stehen mit drei Punkten tief im Tabellenkeller, während Esslingen als Aufsteiger sieben Zähler aufweisen kann. Beide Teams müssen dringend punkten, um sich etwas Luft zu verschaffen. Für Berkheim geht es um den Anschluss, Esslingen dagegen möchte verhindern, in die Abstiegszone gezogen zu werden. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor TSV Jesingen TSV Jesingen 15:00 PUSH

Sieben Punkte gegen sechs – so knapp liegen Türkspor Nürtingen und Jesingen vor dem direkten Duell beieinander. Beide Mannschaften bewegen sich im unteren Mittelfeld und suchen nach Konstanz. Während Nürtingen torgefährlich, aber defensiv anfällig auftritt, fehlt Jesingen bislang die offensive Durchschlagskraft. Ein enges Spiel, in dem jeder Fehler entscheidend sein könnte. ---

Aufsteiger Faurndau ist mit dreizehn Punkten bislang die Überraschung der Saison und belegt derzeit Rang drei. Gegen das punktlose Schlusslicht aus Geislingen scheint die Rollenverteilung klar. Faurndau überzeugt mit Offensivdrang, während Geislingen II mit bereits achtundzwanzig Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga stellt. ---

Der TSV Denkendorf hat mit zwölf Punkten eindrucksvoll gezeigt, dass er mithalten kann, und empfängt nun das dominierende Team der Liga. Donzdorf ist noch ungeschlagen, hat mit 21:4 das beste Torverhältnis und marschiert vorneweg. Denkendorf will mit mutigem Offensivfußball überraschen, Donzdorf dagegen seine Dominanz untermauern.

