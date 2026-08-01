Denkbar schweres Pokallos für den Heeslinger SC

– Foto: Horst Vogler

Für den Heeslinger SC hätte es im Krombacher Pokal nicht viel schlimmer kommen können. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft die Elf von Nico Matern im Achtelfinale auf einen denkbar schweren Gegner. „Für mich ist SC Spelle/Venhaus einer der Topfavoriten in der Oberliga. Ich glaube, das ist das unangenehmste Los, das wir bekommen konnten“, so Matern vor der Partie, die am Sonntag um 15 Uhr im Getränke-Hoffmann-Stadion in Spelle angepfiffen wird.

Heeslingens Coach hat sich im Vorfeld der Partie ein Testspiel des Ligakonkurrenten angesehen und konnte kaum Schwachstellen erkennen. „Der SC hat sich nochmals punktuell verstärkt und ist auf allen Positionen sehr gut besetzt“, so Matern mit Verweis auf die hervorragende Bilanz während der Vorbereitung. Von den acht Testspielen entschied die Mannschaft von Henry Hupe nicht weniger als sechs für sich und stellte zuletzt eindrucksvoll unter Beweis, dass sie für die neue Saison gerüstet ist.

Das gilt aber auch für den Heeslinger SC, der sich ebenfalls von Woche zu Woche steigern konnte. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Und selbst wenn ich heute noch nicht genau weiß, wen ich am Sonntag auf die Platte schicke, dann weiß ich eines aber ganz genau: Mögen die Vorzeichen auch noch so ungünstig sein, wir fahren keinesfalls nach Spelle, um uns zu verstecken. Im Gegenteil. Wir wollen im Pokal so weit es irgend geht kommen und werden alles daran setzen, die erste Hürde am Sonntag erfolgreich zu meistern“, so Nico Matern.









