Deniz Teodonno bringt Bundesliga-Erfahrung nach Ginsheim

Die ehemalige Profi- und Nationalspielerin beginnt beim VfB Ginsheim eine neue Herausforderung und startet zur kommenden Saison in den Spielbetrieb – Foto: VfB Ginsheim

Ginsheim. Deniz Teodonno, ehemals Özer, hat im Frauenfußball einige Einblicke sammeln können. Die ehemalige Bundesliga- und Nationalspielerin bringt ihre Erfahrung nun beim VfB Ginsheim ein, wo sie als Spielertrainerin eine Frauenmannschaft aufgebaut hat. Nach der ersten Saison im Neunerfeld soll das Team zukünftig den nächsten Schritt auf dem Großfeld in der Kreisoberliga wagen.

Teodonno erzählt, wie sie mit 18 Jahren als Deutschtürkin vor der Wahl stand, der deutschen oder der türkischen Nationalmannschaft beizutreten. Aufgrund der aus ihrer Sicht besseren Akzeptanz entschied sie sich für die türkische Nationalmannschaft. Wie Teodonno berichtet, wurde innerhalb der türkischen Nationalmannschaft fast ausschließlich deutsch gesprochen. Sie erklärt, dass der Frauenfußball damals in der Türkei nicht gefördert wurde und die Nationalspielerinnen meist aus Vereinen in Deutschland, Österreich und Schweiz kamen.

Mit erst zwölf Jahren trat Deniz Teodonno zum ersten Mal in einen Fußballverein ein. Der damalige Verein war der FC Opel Rüsselsheim. Vier Jahre später gelang ihr im Alter von 16 Jahren der Sprung in die Frauen-Bundesliga zum damaligen FFC Frankfurt - heute Eintracht Frankfurt. Wie Teodonno selbst berichtet, sammelte sie fortan über 15 Jahre Erfahrung in der Frauen-Bundesliga. Dabei spielte sie für den VfL Wolfsburg, die SGS Essen, den FFC Frankfurt, den FSV Frankfurt und die SG Wattenscheid 09.

Auch Teodonno ist Vorbild für viele Spielerinnen. Beim VfB Ginsheim möchte sie ihre Erfahrung aus ihrer Laufbahn weitergeben und gründete deshalb 2025 dort eine Frauenmannschaft.

„Damals war ich Flügelflitzer und wahrscheinlich eine der schnellsten der Liga“, erzählt sie im Rückblick auf ihre Vergangenheit. Ihr Fußballidol sei schon immer der argentinische Weltstar Lionel Messi gewesen, diesen habe sie sich zum Vorbild genommen. Neben seinen Fähigkeiten seien der gleiche Jahrgang, die geteilte Vorliebe zum starken linken Fuß, das Flügelspiel und dem gemeinsamen frühen Einstieg in den Profifußball ausschlaggebend gewesen.

Der Wunsch wird Wirklichkeit

Für die gebürtige Flörsheimerin war klar: In der Region gab es zu wenige Angebote für Frauenmannschaften. Das und ihr Interesse, „etwas eigenes zu Gründen", brachten Teodonno auf die Idee, eine eigene Frauenmannschaft aufzustellen. Der Kontakt zum VfB Ginsheim kam durch ihren jüngeren Bruder Can Özer. Er spielt selbst in Ginsheim erfolgreich als spielender Co-Trainer und konnte kürzlich mit der Mannschaft in die Verbandsliga aufsteigen. Der VfB war der Trainerin nicht neu: Wie sie selbst berichtet, hatte sie früher vier Jahre lang eine F-Jugend in Ginsheim betreut.

Als Spielertrainerin geht Deniz Teodonno als Vorbild voran. Dies bestätigen auch ihre Spielerinnen: „Viele Spielerinnen kommen zu mir und sagen mir, dass ich für sie ihr Idol bin und wie ich einst in der Bundesliga spielen möchten."

In der ersten Saison der Frauenmannschaft spielte die 39-Jährige jedes Spiel durch. Im Interview mit dem SWR loben die Mitspielerinnen von Deniz den guten Zusammenhalt und freuen sich über die Möglichkeit, bei einer Ex-Profi-Spielerin zu trainieren. Gespielt wurde in einer Neunerfeld-Liga, dort erzielte sie als Libero der Mannschaft die meisten Tore des Vereins. Ein Aufstieg oder Abstieg ist innerhalb der Neunerfeld-Liga nicht möglich, dafür ist das Spielen auf Großfeld Voraussetzung, erklärt die Spielertrainerin.

Ginsheims Frauen vor dem nächsten Schritt

Mit Blick auf die kommende Spielzeit hat die Spielertrainerin die Mannschaft für den regulären Spielbetrieb in der Frauen Kreisoberliga Wiesbaden angemeldet. Dort wäre der Aufstieg ein anzustrebendes Ziel. Die Saisonziele formuliert Teodonno dennoch zunächst mit anderen Fokus:

„Es ist das erste Jahr, ich möchte, dass wir uns in der Liga stabilisieren. Es ist wichtig, dass wir uns daran gewöhnen, und die Liga kennenlernen. Wir dürfen während der Saison nicht einbrechen. Ziel ist es die Saison zu Ende zu spielen. Dabei wollen wir auch attraktiven Fußball zeigen und erfahrene sowie unerfahrene Spielerinnen zu uns locken.“

Der Start in der Kreisoberliga bringt auch die Teilnahme an einer Pokalrunde mit sich. Somit debütiert die Mannschaft von Spielertrainerin Teodonno gleich doppelt. Aktuell besteht der Kader aus 28 Spielerinnen, mit Blick auf die anstehende Saison merkt sie aber an: „Spielerinnen kann man nie genug bekommen“, und hofft auf weitere Neuzugänge. Wie sie selbst berichtet, hat sie die Vorbereitungsphase auf die kommende Saison angepasst und blickt in Richtung Saisonstart. Die Hinrunde beginnt für die Spielertrainerin mit einem Wiedersehen. Am ersten Spieltag trifft die Frauenmannschaft auf die Reservemannschaft des FC Opel Rüsselsheim, ihrem ersten Fußballverein.