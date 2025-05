Deniz Sonkaya rettet Heide einen Punkt gegen Garching

In der Nachspielzeit dieses noch torlosen Derbys der Kreisliga 1 fährt der VfR Garching II einen letzten Konter in Richtung Strafraum des SC Grüne Heide Ismaning. Eine zielgenaue Flanke befördert die Kugel zum eingewechselten Tim Henkelmann, der das Spielgerät gekonnt aufs Gehäuse der Platzherren köpft.

Von der Bank aus sieht er in der Folge, wie Grüne Heide nach einer von Garching dominierten Anfangsviertelstunde zunehmend besser ins Spiel kommt und sich gute Chancen erarbeitet. So trifft Philipp Tauscher nur den Pfosten, während Felix Ruhland und Michael Niggl jeweils aus aussichtsreicher Position scheitern. Da auch die Garchinger ihre Möglichkeiten nicht nutzen, steht am Ende ein 0:0 – und das trotz eines „guten und schönen Spiels“, so Salissidis.

Garching will Ligaverbleib gegen Inhausen rechnerisch fix machen

Sein VfR will nun am Sonntag gegen Inhauser Moos den Klassenerhalt rechnerisch fix machen. Derweil muss Grüne Heide zum Tabellenletzten Erdweg, was eigentlich eine machbare Aufgabe wäre – gäbe es da nicht die notorische Auswärtsschwäche des Clubs, der in der Fremde nur vier Pünktchen geholt hat. „Unser Problem ist, dass wir da oft gegen Mannschaften spielen, die laufen, rennen und sich in die Zweikämpfe werfen“, sagt Jürgen Neumaier. „Und das ist nicht gerade unsere Kernkompetenz. Auswärts fehlt den Jungs oft ein Stück weit die Mentalität.“