Deniz Dogan: "Wir wollen klar auf Sieg spielen"

Am Samstag (14 Uhr) empfängt der MTV Wolfenbüttel den SC Spelle-Venhaus zum 17. Spieltag der Oberliga Niedersachsen. Während die Gäste mit 25 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld stehen, braucht der MTV dringend ein Erfolgserlebnis, um den Negativtrend der vergangenen Wochen zu stoppen.

Trainer Deniz Dogan erwartet einen robusten Gegner, der vieles über Intensität und Geschlossenheit löst: „Mit Spelle bekommen wir es nun mit einer Mannschaft zu tun, die in der Tabelle solide dasteht, viel über Zweikämpfe und Teamleistung kommt, defensiv gut organisiert ist und starke Umschaltmomente hat. Daher erwarte ich ein zweikampfbetontes Spiel mit hoher Intensität.“

Trotz der Stärke des Gegners stellt Dogan klar, dass der MTV mutig auftreten will: „Dennoch wollen wir uns nicht verstecken, sondern klar auf Sieg spielen. Dafür ist es entscheidend, in den Umschaltmomenten von Spelle wachsam zu sein, selbst unser Spiel konsequent durchzubringen und gleichzeitig eine stabile Restverteidigung zu haben.“

Der MTV steht weiterhin bei 14 Punkten und rangiert auf Platz zwölf. Spelle-Venhaus hat sich mit seinem jüngsten 2:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig II im vorderen Drittel festgesetzt.

Tabelle (Auszug vor dem 17. Spieltag):

6. SC Spelle-Venhaus – 25 Punkte

12. MTV Wolfenbüttel (Auf) – 14 Punkte

Für Wolfenbüttel ist es ein weiteres wichtiges Spiel gegen ein körperlich starkes Team, das Fehler konsequent bestraft. Umso mehr wird es darauf ankommen, die Balance zwischen Kompaktheit und Offensive zu finden – und die eigene Serie zu brechen.