Deniz Dogan: "Typisches Unentschieden-Spiel, das gegen uns kippt"

Der MTV Wolfenbüttel hat am Samstag erneut knapp verloren. Gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden unterlagen die Meesche-Kicker mit 0:2 (0:0) – in einem Spiel, das über weite Strecken völlig offen war und in dem letztlich Kleinigkeiten entschieden.

Vor 194 Zuschauern begann der MTV strukturiert, gut organisiert und mit klarem Plan: Aus einem kompakten Mittelfeldpressing heraus wollte die Dogan-Elf Räume schließen und über Umschaltmomente gefährlich werden. Das gelang vor allem im ersten Durchgang immer wieder. Wolfenbüttel hatte mehrere ordentliche Möglichkeiten, ohne jedoch zwingend genug zu werden.

Rehden wiederum kam seinerseits zu Chancen – ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, wie Trainer Deniz Dogan betonte: „Wir haben ein wirklich gutes Spiel gesehen, in dem wir dem Gegner bewusst etwas Raum gelassen und kompakt im Mittelfeldpressing gestanden haben. Das ist uns gut gelungen – dadurch konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen und hatten in der ersten Halbzeit auch einige gute Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite hatte aber auch Rehden seine Chancen. Es war insgesamt ein typisches Unentschieden-Spiel.“

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng und zäh, bis eine Standardsituation die Spielrichtung veränderte. In der 75. Minute nutzte Eric Anozie einen Abpraller zum 0:1. Der MTV öffnete daraufhin die Formation, warf alles nach vorn – und lief in der Nachspielzeit in einen Konter, den Noah Wallenßus zum 0:2 verwertete (90.+2).

Dogan analysierte den Schlüssel zum Spiel so: „Wer das erste Tor erzielt, verschafft sich einen großen Vorteil – und das war dann leider Rehden. Danach haben wir alles versucht und uns am Ende einen Konter eingefangen. Das Risiko mussten wir eingehen.“

Trotz der Niederlage hob der MTV-Coach die Einstellung seiner Mannschaft hervor:

„Unterm Strich war es eine engagierte Leistung, auch wenn wir erneut knapp verloren haben. Jetzt gilt es, mit der gleichen Einstellung weiterzumachen, die Torchancen konsequenter zu nutzen und defensiv kompakt zu stehen. Dann werden wir auch wieder punkten.“

Für den Aufsteiger war es die sechste Niederlage in Folge. In der Tabelle fällt der MTV auf Rang zwölf zurück – weiter nur knapp über dem Strich. Die nächste Aufgabe wird nicht leichter: Es geht in die Herbstphase der Saison, in der Punktverluste besonders wehtun.

MTV Wolfenbüttel – BSV Schwarz-Weiß Rehden 0:2

MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Blerian Halimi, Felix Lange, Antonio Diana, Jonas Klöppelt (80. Noah Dominik Mook), Nils Göwecke, Niklas Richter, Phil Brand, Akram-Dine Mohamadou (88. Fabian Henke), Oliwier Bosacki (46. Marvin Oktay) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Pascal Wiewrodt, Oleksii Mazur (46. Henri Malik Euwi), Eric Anozie, Nikita Marusenko, Dominik Klann, Beytullah Özer (75. Max Kummer), Luis-Felipe Monteiro (87. Inwoo Choi), Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus, Elias Beck (75. Nick Kaperkon) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Nick Bichler - Zuschauer: 194

Tore: 0:1 Eric Anozie (75.), 0:2 Noah Wallenßus (90.+2)