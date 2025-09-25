Deniz Dogan: "Eine harte Nuss, aber wir wollen mutig auftreten"

Nach dem späten 1:0-Sieg gegen den TSV Wetschen steht für den MTV Wolfenbüttel am kommenden Samstag (27. September, 14:00 Uhr) die nächste Herausforderung an – und die hat es nicht nur sportlich, sondern auch logistisch in sich: Die Reise zur U23 des SV Meppen führt den MTV tief in den Westen des Landes. Doch trotz der weiten Anfahrt und eines kompakten Gegners soll der Aufwärtstrend weitergehen.
„Wir haben natürlich eine weite Anreise“, sagt Trainer Deniz Dogan. „Aber wir fahren nicht nach Meppen, um uns zu verstecken. Wir wollen mutig spielen und etwas mitnehmen.“
Beide Teams stehen punktgleich bei elf Zählern, haben jeweils drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen auf dem Konto. Meppen II zeigte sich zuletzt wechselhaft, holte aber vergangene Woche beim 2:2 in Braunschweig einen späten Punkt durch ein Tor von Daniel Benke in der 89. Minute.
Dogan warnt vor der Spielweise des Gegners: „Meppen ist sehr kompakt, diszipliniert, arbeitet gut gegen den Ball und hat klare Abläufe im Umschaltspiel. Das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Ich rechne mit einer robusten, kampfbetonten Partie.“
Gleichzeitig fordert der MTV-Coach mehr Spielkontrolle und klare Impulse im letzten Drittel. „Wir wollen natürlich auch spielerische Akzente setzen, das haben wir uns vorgenommen.“
Mit dem späten Lucky Punch gegen Wetschen hat der MTV Moral bewiesen. Dass der Treffer von Akram-Dine Mohamadou in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel, habe laut Dogan „wichtiges Selbstvertrauen zurückgebracht“. Dieses soll nun auch auswärts sichtbar werden.
Die Tabelle vor dem 8. Spieltag (Auszug):
7. SV Meppen II – 11 Punkte – 11:9 Tore
8. MTV Wolfenbüttel (Auf) – 11 Punkte – 9:12 Tore
Der MTV reist mit Respekt, aber auch mit Selbstbewusstsein ins Emsland. Dass beide Teams tabellarisch gleichauf sind, verspricht ein enges Duell – bei dem wohl Kleinigkeiten entscheiden werden. Entscheidend wird sein, ob es den Meesche-Kickern gelingt, das Spiel zu kontrollieren, ohne sich im Umschaltspiel auskontern zu lassen.