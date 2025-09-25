– Foto: Sascha Drenth

Deniz Dogan: "Eine harte Nuss, aber wir wollen mutig auftreten" MTV reist zum Duell nach Meppen – Tabellennachbarn treffen am Samstag aufeinander Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II MTV Wolfenb.

Nach dem späten 1:0-Sieg gegen den TSV Wetschen steht für den MTV Wolfenbüttel am kommenden Samstag (27. September, 14:00 Uhr) die nächste Herausforderung an – und die hat es nicht nur sportlich, sondern auch logistisch in sich: Die Reise zur U23 des SV Meppen führt den MTV tief in den Westen des Landes. Doch trotz der weiten Anfahrt und eines kompakten Gegners soll der Aufwärtstrend weitergehen.

„Wir haben natürlich eine weite Anreise“, sagt Trainer Deniz Dogan. „Aber wir fahren nicht nach Meppen, um uns zu verstecken. Wir wollen mutig spielen und etwas mitnehmen.“ Beide Teams stehen punktgleich bei elf Zählern, haben jeweils drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen auf dem Konto. Meppen II zeigte sich zuletzt wechselhaft, holte aber vergangene Woche beim 2:2 in Braunschweig einen späten Punkt durch ein Tor von Daniel Benke in der 89. Minute.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. 14:00 PUSH Dogan warnt vor der Spielweise des Gegners: „Meppen ist sehr kompakt, diszipliniert, arbeitet gut gegen den Ball und hat klare Abläufe im Umschaltspiel. Das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Ich rechne mit einer robusten, kampfbetonten Partie.“