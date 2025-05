Deniz Celik kehrt nach Rüsselsheim zurück

Gross-Gerau. Beim SV Groß-Bieberau will Dersim Rüsselsheim am Sonntag (15 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Gruppenliga machen. Für beide Mannschaften wird es eine in dieser Phase der Saison richtungsweisende Partie. Während Dersim auf den Abstiegsrängen liegt, belegt Groß-Bieberau den letzten Nicht-Abstiegsplatz – beide Mannschaften trennen in der Tabelle gerade einmal zwei Punkte. In der Hinrunde siegte Groß-Bieberau mit 3:2, die erste Rüsselsheimer Niederlage im vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Es besser zu machen, das hat sich das Team für dieses Spiel vorgenommen.