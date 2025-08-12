Deniz Bihr trifft historisch – Punkteteilung zum Landesligastart

Die beiden Neulinge in der Landesliga trennen sich unterm Strich leistungsgerecht 1:1-Unentschieden in einem sehr unterhaltsamen Spiel. Vor einer dem Rahmen entsprechenden Kulisse mit rund 450 zahlenden Zuschauern war es anfangs ein Spiel mit vielen Unterbrechungen und so kam wenig Spielfluss auf. Nach der Startviertelstunde waren es dann zuerst die Hausherren, die mit ersten Annäherungen dem TSV-Kasten gefährlich nahekam. Dann eben die für den SCS historische 18. Minute, als ein Freistoß getreten von Deniz Bihr auf lange Ecke durch Freund und Feind den Weg in die Maschen fand: Das erste Tor des SC Staig in der Landesliga fand somit den Weg in die Geschichtsbücher. Nach der Führung für die Hille-Elf kamen die Gäste mächtig auf und die Staiger verloren in dieser Phase die Souveränität der Startminuten. Der Ausgleich lag sprichwörtlich in der Luft. Zuerst konnte noch der starke Manuel Fetzer klären oder die Staiger Defensive klärte vielbeinig. Kurz vor dem Pausenpfiff war dann unser Manu im Staiger Kasten chancenlos, als die Gäste verdientermaßen mit einem satten Schuss aus 16m ausgleichen konnten. Nach dem Pausentee waren es dann die Hausherren, die wieder mutiger in den Aktionen waren und in der Tat auf die Führung drängte. Ein klassischer Muss-Handelfmeter wurde dem SCS verwehrt, wobei Aktion etwas unübersichtlich war. Die Gäste kamen nochmals zu Chancen, wobei einmal das Aluminium für unsere Farben rettete und wiederum die starke SCS-Defensive den Ball von der Linie kratzte. Eine ähnliche Torchancen zum finalen Siegtreffer konnte Oli Bischof kurz vor Spielende nicht im Tor unterbringen; auch hier wurde auf der Linie für den geschlagenen Gästekeeper geklärt. Daher teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte und mit dem Ergebnis war wohl jeder zufrieden. Ein toller Auftakt in die Staiger Ära in der Landesliga und hoffen wir, dass sich ein so toller Tag in einem gebührenden Rahmen sowie perfektem Umfeld wiederholt und mit einer solch engagierten Leistung der Hille-Elf ist der erste Dreier der Geschichte nicht mehr weit weg. Den vielen neutralen Zuschauer wurde eine gute Partie geboten und der SC Staig präsentierte sich als toller Gastgeber. Weiter so.