Deniz Aytekins letzter Pfiff bei fränkischem Kreisklassen-Derby Vor einer großen Kulisse in Weilersbach (Fränkische Schweiz) verabschiedet sich Aytekin von den Fußballfeldern +++ Sein Abschiedsspiel brachte viele Erinnerungen zurück an seine Anfänge als Schiedsrichter von Werner Schaupert · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Deniz Aytekin bei seinem letzten Auftritt als Schiedsrichter. – Foto: Eibner

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Seine Bundesliga-Premiere feierte er am 27. September 2008 bei der Partie Hertha BSC gegen Energie Cottbus. Sowohl in der Champions League, als auch bei Länderspielen aktiv, leitete DFB-Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) – einer der populärsten Vertreter seiner Zunft – 254 Bundesliga-Spiele, verteilte über 900 gelbe Karten, nahm an der EM 2012 teil und pfiff das DFB-Pokal-Finale 2017. Der in Oberasbach im Landkreis Fürth lebende und den TSV Altenberg vertretende Mittelfranke hat in seiner Karriere viel erlebt. Im Frühsommer dieses Jahres hat er seine Pfeife nun endgültig an den berühmten Nagel gehängt – nicht aber, bevor er noch einmal zu seinen Wurzeln als Schiedsrichter zurückkehrte.

„Standesgemäß“ durfte er im Mai seine letzte Bundesligapartie in der Münchener Allianz Arena leiten, wo die Bayern den 1. FC Köln mit 5:1 besiegten und ihm – wie viele andere – nach seinem Abpfiff einen emotionalen Abschied bereiteten, ehe sie die Meisterschaft feierten. In Gedanken zurück an die vielen tollen Stadien, in denen er Spiele leitete, an die vielen Stars, die nach seiner Pfeife tanzten, dachte er – irgendwie passend zu jemandem, der allen auf Augenhöhe begegnen wollte – auch an all die Menschen, die er über Jahre hinweg immer wieder gesehen hat: „Dabei meine gar nicht die Spieler, Trainer, Verantwortlichen. Ich meine vor allem die Menschen, die seit Jahren eine Dauerkarte haben, die werde ich nicht vergessen. Wenn man sich warm macht, die einen persönlich begrüßen. Da fühlt man sich schon als Teil der Fußball-Familie“, sagte der 47-Jährige im „Blickpunkt Sport“-Interview im BR-Fernsehen.



Bei einem weiteren TV-Interview erinnerte sich Aytekin an ein prägendes Spiel aus den Anfangstagen als Schiedsrichter. In der Bezirksliga pfiff er vor 30 Jahren im zarten Alter von 18 Jahren ein Derby in der Fränkischen Schweiz zwischen dem SV Gloria Weilersbach und dem nur knapp zwei Kilometer entfernt beheimateten TSV Kirchehrenbach aus dem Landkreis Forchheim. Den beiden Vorsitzenden der Nachbarvereine kam die Erinnerung Aytekins zu Ohren und sie entschlossen sich darauf, dieses Spiel zu wiederholen. Am vergangenen Sonntag standen sich die beiden Kreisklassisten Weilersbach und Kirchehrenbach nun wieder gegenüber. Diesmal allerdings für einen guten Zweck und natürlich mit Deniz Aytekin als Schiedsrichter, der fast 2000 Zuschauer anlockte.





Foto: Joachim Schaupert





Viele waren also auf das Sportgelände des SV Gloria Weilersbach gekommen, um den gebürtigen Nürnberger noch ein letztes Mal an der Pfeife zu sehen. Auch die Spieler beider Mannschaften von Aytekins erstem Derby waren am Start. Sie bildeten beim Einlaufen ein Spalier und hatten sich einen etwas anderen Videobeweis einfallen lassen, bei dem sie – wie er zugeben musste – Aytekin auf einem am Spielfeldrand postierten Bildschirm mit einem Film vom damaligen Derby sichtlich berührten. Dabei wäre es fast nicht zu Aytekins letztem Pfiff gekommen, denn der bei Spielern und Trainern gleichermaßen angesehene Schiri hatte tatsächlich seine Pfeife vergessen. Zum Glück halfen seine Assistenten aus, liehen ihm das so wichtige Utensil, welches dann aber gar nicht bis zum Ende durchhalten musste. Denn nach 70 Minuten Spielzeit wechselte sich Aytekin selbst aus und ließ den erst 15-jährigen Karl Schwing die Partie leiten. Ein symbolischer Akt quasi, denn die nächste Generation soll nun Verantwortung übernehmen.









Von den Einnahmen profitiert die Lebenshilfe Forchheim, die damit Projekte – wie beispielsweise einen Abenteuerspielplatz – finanzieren kann, die sonst nicht gedeckt sind. Und der bald 48-jährige viermalige Schiedsrichter des Jahres trug auch ganz persönlich seinen Teil dazu bei. Er ließ 5000 Euro aus seiner eigenen Tasche springen, womit der Erlös mit letztlich über 13000 Euro mehr als stattlich wurde.



Deniz Aytekin hat die Fußballbühne verlassen. Eine große Schiedsrichter-Karriere ist nun endgültig vorbei, die gesamte Republik hat davon Notiz genommen. Zum letzten Mal nahm er die Pfeife in Weilersbach in den Mund und nicht in Dortmund, Stuttgart oder München, passend irgendwie zum Menschen Aytekin. „Es ist schon besonders, weil tatsächlich so viel Herzlichkeit, so viel Wertschätzung mir entgegengebracht wird. Hier hat alles begonnen, mehr oder minder. Es war zumindest das erste relevante oder wichtige Spiel und dass es jetzt hier so zu Ende geht in der Form mit so vielen Menschen für einen guten Zweck. Das ist schön, weil ich komme aus einem Amateursport und jetzt hier beim Amateursport dann die Karriere beenden, das ist irgendwie passend“, so Aytekin im Interview mit Radio Bamberg, das das Benefizspiel präsentiert hatte. Dem ist nichts hinzuzufügen, die Fußballwelt wird ihn vermissen.