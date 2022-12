Deniz Aktag gibt auf Der Trainer des Fußball-Landesligisten Rather SV stellt seinen Job zur Verfügung. Als Nachfolger wird unter anderem David Breitmar gehandelt.

Was sich bereits seit Tagen angedeutet hat, ist seit Montagabend offiziell: Der Rather SV braucht einen neuen Trainer. Deniz Aktag hat beim Landesligisten seinen Rücktritt erklärt. Der 41-Jährige kehrt den Schwarz-Weißen nach nicht einmal einem halben Jahr den Rücken. Mitausschlaggebend für den Abschied war auch eine neue Funktion, die Aktag ab Januar bei einem anderen Verein ausüben wird – jedoch nicht mehr in vorderster Front als Trainer. Zu welchem Verein Aktag wechselt, soll in Kürze bekanntgegeben werden.