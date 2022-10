Denis Vukancic wechselt zum BSV Vukancic verstärkt das Mittelfeld des Regionalligisten.

Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler Denis Vukancic war im Nachwuchsleistungszentrum vom VFL Wolfsburg, wo er in der A-Junioren Bundesliga spielte. Im Anschluss wechselte er zum damaligen Regionalligisten HSC Hannover. Für den HSC bestritt Denis 17 Partien, wobei er ein Tor erzielen konnte und ein weiteres auflegte. Nun geht es für in zum BSV "Schwarz-Weiß" Rehden.

„Ich kenne Denis schon von seiner Zeit beim VFL Wolfsburg. Denis war beim VFL-Kapitän der U-19 Bundesligamannschaft. Wir haben noch einen Linksfuß gesucht und durch seinen Vater kam der Kontakt zustande. Er zeigte beim Training sofort das, was ich von ihm erwartet habe. Leistungsbereit und mit guter Einstellung konnte er uns auf Anhieb überzeugen. Wir freuen uns, dass er da ist.“, so BSV-Trainer Kristian Arambasic in einer Pressemitteilung.

Sportvorstand Sandy Röhrbein zur neuen Nummer 5: „Denis ist ein feiner Junge, der eine gute

Ausbildung genossen hat. Seine Verpflichtung ist ein Vorgriff auf das kommende Jahr. Zwar darf er erst im Dezember in den Spielbetrieb eingreifen aber durch Mannschaftstraining und Testspiele wird er optimal integriert und kann dann sofort helfen.“