Denis Streker will mit dem SV Hummetroth „oben angreifen“

Hummetroth. Vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause blickt Trainer Denis Streker mit spürbarem Ehrgeiz auf seine neue Aufgabe beim SV Hummetroth. Der Ex-Profi (unter anderem TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden, SV Ried) übernahm zur Winterpause das Amt beim von Stefano Trizzino geführten Odenwälder Hessenligisten.

„Das Projekt hat mich von Beginn an überzeugt“, begründet Streker seinen Wechsel. „Ich glaube, dass die Verantwortlichen sehr ambitioniert sind – und das passt sehr gut zu mir. Wir haben eine qualitativ richtig gute Mannschaft, mit der einiges möglich ist.“ Die Möglichkeit, Strukturen zu professionalisieren und den nächsten Schritt zu gehen, sei für ihn ausschlaggebend gewesen. Streker hatte zuvor Trainererfahrungen bei der U19 von Eintracht Frankfurt und beim Verbandsligisten Pars Neu-Isenburg gesammelt, ehe er von dort zum SV Hummetroth wechselte.

