Denis Schütte: "Weiß was ich kann und wo ich hingehöre"

Doch diese Folge geht tiefer als Stationen und Statistiken. Der 26-Jährige spricht über schwere Verletzungen, mentale Rückschläge und seinen aktuellen Weg zurück auf den Platz. Über TikTok nimmt er Tausende mit in seine Reha – im Podcast erzählt er, was Verletzungen mit Körper und Kopf machen, warum Aufgeben für ihn keine Option ist und weshalb sein Comeback mehr ist als nur die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ein Gespräch über Profi-Träume, Demut und die Kraft, nach Rückschlägen stärker zurückzukommen.