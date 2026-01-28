Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Denis Schütte: "Weiß was ich kann und wo ich hingehöre"
26-Jähriger Innenverteidiger im Podcast bei "rheingerufen"
Vom Dorfplatz bei Glück Auf Ofden, Alemannia Mariadorf oder Jugendsport Wenau bis auf die europäische Bühne: In der neuen Folge von rheingerufen ist mit Denis Schütte ein Fußballer zu Gast, dessen Weg alles andere als gewöhnlich ist. Ausgebildet bei Roda Kerkrade, heute Abwehrspieler in Luxemburgs höchster Liga bei UNA Strassen.
Denis Schütte im Einsatz in der BGL-League. – Foto: Emmanuel Perez
Doch diese Folge geht tiefer als Stationen und Statistiken. Der 26-Jährige spricht über schwere Verletzungen, mentale Rückschläge und seinen aktuellen Weg zurück auf den Platz. Über TikTok nimmt er Tausende mit in seine Reha – im Podcast erzählt er, was Verletzungen mit Körper und Kopf machen, warum Aufgeben für ihn keine Option ist und weshalb sein Comeback mehr ist als nur die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ein Gespräch über Profi-Träume, Demut und die Kraft, nach Rückschlägen stärker zurückzukommen.
