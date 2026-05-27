Denis Mora wird Trainer beim SSV Kästorf II

– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Kästorf hat einen neuen Trainer für seine zweite Herrenmannschaft vorgestellt. Denis Mora übernimmt das Team und kennt sowohl die Mannschaft als auch den Verein bereits bestens.

Seine Motivation für die neue Aufgabe sei von Beginn an klar gewesen: „Entwicklung, Konstanz und ehrlicher Fußball“. Zudem erklärte Mora: „Ich habe die Mannschaft immer verfolgt und bin mir über ihre Stärken und Schwächen bewusst.“

Auch seine Vorstellung vom Fußball beschrieb der neue Coach deutlich. Der SSV Kästorf steht künftig für einen „kampfbetonten“ Stil, mutigen Fußball nach vorne und Leidenschaft „für das Team“.