Den Wuppertaler SV hat niemand auf der Liste

Nach dem letzten Testspiel wiesen Tyrala und Sportchef Gaetano Manno erneut auf zwei aus ihrer Sicht wichtige Punkte hin. Zum einen, dass die neue Mannschaft sehr jung sei und sich mit den zahlreichen Neuzugängen so schnell wie möglich finden müssen. Und, was ihnen besonders wichtig ist, der Kampf um den Klassenerhalt nur mit der Unterstützung von den Rängen gelingen könne. „Das kann, neben dem unbedingten Willen, in der Regionalliga viele Punkte wert sein“, glaubt Manno, der am Samstag seinen 43. Geburtstag feiert und auf ein vorzeitiges Geburtsgeschenk hofft.