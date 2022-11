„Den Wille aufzusteigen“ – Sascha Grund ist FuPa-Spieler der Woche! FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

In dieser Woche hat sich Sascha Grund vom TSV Ötlingen-Teck gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Der 26 Jahre alte Angreifer erzielte beim 16:1-Kantersieg gegen die TSV Wendlingen II starke fünf Tore und lieferte sogar zwei Torvorlagen. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Sascha Grund: Weiterhin Vollgas zu geben, im Training sowie auch an Spieltagen. Konzentriert und diszipliniert sein auch am Tag vor dem Spieltag.

FuPa: Am vergangenen Wochenende hast du beim unfassbaren 16:1 gegen die TSV Wendlingen II starke fünf Tore und zwei Vorlagen beigesteuert. Damit hast du nach 14 Spielen schon 14 Tore und sechs Vorlagen. Was möchtest du im Training/Spiel machen, um diesen starken Torschnitt bei zuhalten?

Sascha Grund: Nicht nur Beck und ich sind wichtig fürs Team, sondern da gehören alle dazu, von der Startelf bis zu allen Auswechselspieler und zu guter Letzt Familie und Fans. Sebastian Beck (Baddel) ist so Zusagen mein Best Buddy, warum er schlussendlich auch nach Ötlingen gekommen ist. Wir machen uns immer gemeinsam warm und harmonieren auch sehr gut zusammen. Wir arbeiten auch zusammen und haben privat sehr viel miteinander und tun.

FuPa: Aktuell steht ihr auf dem zweiten Platz punktgleich mit dem FV Plochingen II und spielt damit um den Aufstieg mit. Wie groß ist der Wille aufzusteigen und wie kann dies gelingen?

Sascha Grund: Wir sagen als Team, dass wir in dieser Liga keinen Gegner unterschätzen, denn Potenzial haben einige Mannschaften dazu. Den Wille aufzusteigen sieht man allein schon an der Trainings Beteiligung, bei Minimum 20 Spieler die immer im Training sind, sowie auch an Spieltagen. Gelingen kann dies indem wir weiterhin Vollgas geben und immer konzentriert bleiben als Team, sowie jeder einzelne Spieler.

FuPa: Am kommenden Wochenende geht es zum Spitzenspiel gegen Plochingen. Wie groß ist die Vorfreude darauf und wie wollt ihr die Plochinger knacken?

Sascha Grund: Die Vorfreude ist sehr groß, ich denke auch bei den Zuschauern. Unsere Bilanz aus 10 Siegen in Folge wollen wir natürlich ausbauen, dazu muss jetzt Plochingen auch geschlagen werden. Wir haben diese Woche sehr hart und konzentriert auf Sonntag hingearbeitet, möge es einen fairen Gewinner geben.