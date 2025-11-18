Den WFV im Herzen: »Besser als jeder Traum«

WFVler durch und durch: Christian Breunig. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

So neu ist Christian Breunig nicht in der Zellerau. Der 47-Jährige und seine ganze Familie ist mit dem Würzburger FV eng verbunden. Nur, dass der ehemalige Bayernliga-Spieler nun als Chef auf der Bayernliga-Bank sitzt, ist dann aber doch neu. Und zu seinem Heim-Einstand konnte Christian Breunig gleich ein 6:0 gegen den ATSV Erlangen feiern. Der Unterfranke dazu im FuPa-interview...

Christian, wenn Du Dir eine Heimpremiere als WFV-Trainer erträumen hättest dürfen: Wie nahe war das 6:0 gegen den ATSV Erlangen an dieser Wunschvorstellung dran?

Ganz ehrlich? Das war besser als jeder Traum. Ich war überzeugt, dass wir ein gutes Spiel zeigen und drei Punkte holen können. Aber dass wir Erlangen, immerhin Tabellenvierter, so dominieren – das hätte ich mir nicht erträumen können. Was mich am meisten gefreut hat: Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir gefordert haben: Voller Fokus, kämpferisch, leidenschaftlich. Und die Fans im Rücken – das war ein perfekter Nachmittag. Eine schnelle Führung, die gleich ausgebaut werden konnte, eine unglaubliche Effizienz insgesamt: Hattet Ihr am Samstag das Glück auf Eurer Seite, das man braucht, um aus einer Negativspirale raus zu kommen?

Glück gehört immer dazu, keine Frage. Aber das war kein Zufallssieg. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert, Erlangen keine einzige Torchance erlaubt und unsere Chancen eiskalt genutzt. Was uns geholfen hat: Die frühe Führung hat der Mannschaft Sicherheit gegeben. Plötzlich war die Anspannung weg, und die Jungs konnten befreit aufspielen. Aber das Fundament war harte Arbeit – bereits im Training und dann auf dem gesamten Feld, in jedem Zweikampf. Das war verdient.

Es gibt kein Geheimrezept. Ich habe der Mannschaft von Tag eins an klar gesagt: Wir sind im Abstiegskampf, und den nehmen wir jetzt gemeinsam an. Keine Ausreden, kein Wenn und Aber. Der WFV ist ein Arbeiterverein – wir kämpfen, wir arbeiten, wir halten zusammen. Diese Tugenden habe ich eingefordert, nicht nur in den Spielen, sondern in jedem Training – und die Jungs haben sie gelebt. Dazu kommt: Ich kenne fast alle Spieler, ich kenne den Verein, ich kenne die Erwartungen. Das hilft enorm, weil ich keine Zeit mit Kennenlernen verschwenden musste. Wir konnten sofort loslegen.

Gemeinhin ist es oft gefährlich, wenn ein Mann aus dem eigenen Hause eine Führungsrolle, gerade die schnelllebige des Trainers übernimmst - Stichwort: Sein eigenes Süppchen kochen. War bei Dir alles anders herum? Ist es gerade ein Vorteil, dass Du den WFV in- und auswendig kennst?

Absolut. Ich weiß, wie der WFV tickt. Ich kenne die Strukturen, die Ansprechpartner, die Mentalität. Das ist ein riesiger Vorteil, weil ich keine Einarbeitungszeit brauche. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, weil ich als interner Trainer natürlich auch deutlich kritischer beobachtet werde. Aber ich sehe das als Chance: Ich kann sofort liefern, weil ich weiß, was beim WFV funktioniert und was nicht. Und ich bin kein Freund von Alleingängen – ich hole mir Rat, höre zu, arbeite eng mit meinen Trainerkollegen Dennie, Daniel und Ralf, sowie mit Vorstand Marco Scheder zusammen. Wir ziehen alle an einem Strang. Dein Opa war Gründungsmitglied, Du selbst bist Ex-Spieler und ehemaliger Jugendtrainer. Kurz und knapp: Der WFV ist Familienangelegenheit, oder? Welche Rolle spielt dieser Verein im Hause Breunig?

Der WFV ist mehr als ein Verein für mich – er ist meine Heimat. Mein Opa hat den Verein mitgegründet, mein Vater hat hier gespielt, ich bin seit mehreren Jahrzehnten dabei. Das ist gelebte Tradition. Für mich war immer klar: Wenn der WFV mich braucht, bin ich da. Egal in welcher Rolle. Und auch meine Familie lebt das mit: Meine Frau, die selbst in der Frauen-Bundesliga gespielt hat, jubelt über unsere Siege mindestens genauso, meine Eltern verfolgen unsere Spiele auf ihrer Weltreise im Liveticker mit, anstatt einen Ausflug zu machen, und selbst die Basketball spielenden Neffen und Nichten singen mittlerweile WFV-Lieder. Zu Weihnachten werden wohl einige WFV-Dauerkarten unter dem Christbaum liegen. Beschreib doch mal den WFV: Ist er wirklich die launische Diva, der schlafende Riese - das Schalke der Bayernliga?

Launische Diva würde ich nicht sagen. Aber ein schlafender Riese: Definitiv. Der WFV hat unfassbares Potenzial – eine treue und weiterwachsende Fanbasis, eine starke Jugendabteilung, eine traditionsreiche Geschichte. Was uns manchmal fehlt, ist die Konsequenz, dieses Potenzial abzurufen. Wir sind ein Arbeiterverein – kein Star-Ensemble. Aber wenn wir unsere Stärken ausspielen – Kampfgeist, Zusammenhalt, Leidenschaft – dann können wir jeden Gegner schlagen. Das haben wir gegen Erlangen gezeigt. Und ich bin überzeugt: Die Bayernliga würde den WFV sehr vermissen. Jetzt müssen wir konstant sein und zeigen, dass wir hierher gehören.

Die Erleichterung nach der Erlösung war groß. – Foto: HMB Media/ Julien Becker