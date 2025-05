Den vierten Platz gesichert

Vor Spielbeginn verabschiedeten die Hausherren ihre feststehenden Abgänge. Vom Anstoß weg sahen die Zuschauer im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger einen dominanten TSV Steinbach Haiger, der durch Paolo Maiella (5.), Justin Steinkötter (7.) und Eros Dacaj (9.) auch direkt drei große Möglichkeiten hatte. In der 25 Minute wurde Justin Steinkötter auf die Reise geschickt. Der Freiburger Torwart konnte den Stürmer nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 1:0. Auch in der Folge ließen die Hausherren nichts zu und kamen nach einer Ecke durch Leon Wirtz zum 2:0 (44.). Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Die U23 kam mit drei neuen Spielern aus der Kabine und machte in der ersten Viertelstunde Druck. Torwart Kevin Ibrahim musste gleich doppelt eingreifen (50. & 55.), bevor der Pfosten die Heimelf in der 57. Minute rettete. Die Druckphase endete nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 des TSV Steinbach Haiger. Eros Dacaj brachte einen Freistoß in die Mitte und Aushilfs-Kapitän Ole Käuper traf zum sechsten Mal in dieser Saison. Die Gastgeber verwalteten nun das deutliche Ergebnis, setzten jedoch auch weiterhin Nadelstiche. Ertan Hajdaraj scheiterte in der 82. Minute im 1 gegen 1 am Torwart, von dem der Ball noch gegen den Pfosten prallte. Die folgende Ecke köpfte Dominic Volkmer neben das Gehäuse. Die Gäste kamen in der 84. Minute zu einer Großchance, doch erneut entschärfte Kevin Ibrahim, diesmal in Eishockey-Torwart-Manier mit dem rechten Arm gegen Louis Tober. Nachdem der Keeper in der Nachspielzeit auch noch einen letzten Versuch von David Amegnaglo pariert hatte, stand der 3:0-Heimsieg endgültig fest.