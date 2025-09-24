– Foto: Karina Höppner

"Den Verein darüber informiert, dass man sich Gedanken machen sollte" Landesliga Süd +++ Maik Kunze, Trainer des 1. FC Zeitz, hinterfragt sich und seine Arbeit

Den Saisonstart hatten sich alle, die es mit dem 1. FC Zeitz halten, ganz anders vorgestellt. Nach der knappen Vizemeisterschaft in der Vorsaison wollten die Zeitzer in der LOTTO-Landesliga Süd ein gehöriges Wort um den Titel mitreden. Stattdessen aber ist der amtierende Vize nach vier Partien als einziger Vertreter der Süd-Staffel noch punktlos. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage beim FC Grün-Weiß Piesteritz.

"Wir machen derzeit zu viele individuelle Fehler", analysierte Zeitz-Coach Maik Kunze die Misere gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung". Dabei hinterfragte sich der 48-jährige, der seit 2021 an der Seitenlinie steht, auch selbst. "Ich habe den Verein darüber informiert, dass man sich Gedanken machen sollte", sagte Kunze der MZ. Nach der Niederlagenserie müsse man überlegen, ob ein Trainerwechsel in Frage komme. Vorstand und Team seien über diese Überlegung informiert. Von seinem Posten zurücktreten wolle der Ex-Profi aber nicht. "Dafür bin ich nicht der Typ", sagte Kunze. Er wolle mit seiner Mannschaft den Schalter wieder umlegen, würde den Vizemeister gerne aus der aktuellen Ergebniskrise herausführen.

Zumindest habe er das Gefühl, seine Schützlinge noch zu erreichen. "Im Training sind die Spieler motiviert", erklärte er. In den Testspielen landete der Landesligist mitunter beachtliche Ergebnisse. Das Problem sind jedoch die Pflichtspiele. Wann in Zeitz eine Entscheidung bezüglich der Trainerpersonalie fallen werde, stehe noch nicht fest. Am Sonnabend empfängt der Vizemeister die SG Blau-Weiß Brachstedt - und will dann endlich punkten.