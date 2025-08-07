„Den Tränen nahe“: So war es für Channig als Co-Trainer in Monheim

Die Monheimer hatten „Kalle“ bei Facebook verabschiedet und „eine neue berufliche Herausforderung“ als Grund für die Trennung genannt. Und weiter: „Er kann das Pensum aktuell, wie von ihm selbst gewünscht, derzeit nicht abbilden, um sich komplett einbringen zu können. Mittelfristig möchte er dann wieder als Cheftrainer arbeiten und weitere Erfahrungen sammeln.“

Das bestätigt Channig unserer Redaktion. Als Vertriebler einer Spedition im Außendienst und in der Betreuung von Büros in Düsseldorf und Frankfurt wurde die Zeit eng, um abends noch auf dem Fußballplatz stehen zu können. Der 37-Jährige erklärt: „Ich wusste, dass das eine Phase ist, die ich überbrücken muss. Das ist jetzt gelungen. Ich habe ein kleines Team aufgebaut, sodass das Thema, wieder als Cheftrainer zu arbeiten, nun umsetzbar ist. Ich habe am Saisonende einfach gemerkt, dass ich das wieder machen möchte.“ Gespräche mit anderen Vereinen habe es schon gegeben, aber: „Das Konzept muss auch überzeugen. Schließlich will man ja etwas langfristig machen“, sagt Channig.

Er hatte den Co-Trainer-Posten beim FCM schon in der Rückrunde der Landesliga-Saison 2023/24 übernommen, nachdem er als Chefcoach des damaligen Bezirksligisten FC Kosova entlassen worden war – mit einer Bilanz von 15 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage als Spitzenreiter. Nachkarten will Channig da auch heute nicht, sondern betont: „Ich bin dem 1. FC Monheim dankbar, dass ich bei ihm aus diesem kleinen Loch nach der Entlassung herauskommen konnte. Da ist dann wirklich etwas entstanden – wer weiß, ob und wann man so etwas noch einmal hat im Leben. Dafür möchte ich mich beim Trainer, dem Verein und der Mannschaft bedanken.“

Speziell die Zusammenarbeit mit Ruess hebt Channig hervor: „Dennis hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich nur ein Co-Trainer bin, der lediglich Hütchen aufstellt. Er hat mir viel Freiraum gelassen: in der Trainingsgestaltung, der Kommunikation mit der Mannschaft oder auch bei der Aufstellung. Da konnten wir oft diskutieren und auch positiv streiten, aber dass wir am Ende unser Ziel Klassenerhalt erreicht haben, zeigt ja, dass es gefruchtet hat.“ Und weiter: „Es war ja keine einfache Saison. Aber trotz der Niederlagenserie am Anfang haben alle zusammengehalten. Keiner hat die Schuld hin und her geschoben, sondern wir haben uns gepusht und alle Mittel eingesetzt, um unser Ziel zu erreichen. Und als wir es geschafft hatten, lagen wir uns vier Minuten in den Armen, ich war den Tränen nahe, weil es einfach eine anstrengende Saison war. Aber Dennis war in der schweren Zeit für mich da.“ Selbstredend, dass Channig dem FCM für die neue Saison viel Erfolg wünscht.