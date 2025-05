Den Titel vor Augen – Polling rückt nach 4:0 gegen Unterammergau an die Tabellenspitze

Der SV Polling steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Durch den 4:0-Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Ammertaler eroberten die Kicker den Platz an der Tabellenspitze.

Weit offen steht das Tor zur Kreisliga-Meisterschaft und gleichzeitig zur Bezirksliga für den SV Polling. Im letzten Heimspiel der regulären Saison ließen die Kicker aus dem Klosterdorf gegen den WSV Unterammergau nichts anbrennen. Durch einen klaren 4:0-Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Ammertaler übernahm der SV Polling den Platz an der Tabellenspitze und kann den knappen Vorsprung in der kommenden Woche schon mit einem Unentschieden in Waldram ins Ziel bringen.