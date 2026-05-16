"Den Tag genießen" – Dittmann und Co. verabschieden sich vom TuS Bayernliga Süd von Rudi Stallein · Heute, 12:09 Uhr · 0 Leser

Letzter Einsatz für den TuS: Christian Wiedenhofer (re.) wird ebenso wie Thomas Puscher und Kaan Aygün am Samstag gegen Nördlingen sein letztes Match im Geretsrieder Dress bestreiten. – Foto: Hans Lippert

Beim letzten Saisonspiel der Geretsrieder gegen Nördlingen wird es emotional: Coach Trainer Daniel Dittmann wechselt nach acht Jahren als Co-Trainer zu Wacker Burghausen; drei Aktive verlassen den Klub.

Auf ein emotional geprägtes letztes Saisonspiel dürfen sich die Fans des TuS Geretsried gefasst machen. Nicht, weil gegen den TSV Nördlingen (Sa., 14 Uhr) sportlich viel auf dem Spiel stände. Den Klassenerhalt hat Aufsteiger TuS längst gesichert, ebenso wie der Gegner. Aber es stehen im letzten Bayernliga-Match einige Verabschiedungen an, die vermutlich für zumindest kurzzeitige Gefühlswallungen rund ums Vereinsheim sorgen werden. Wir wollen den Tag einfach genießen Daniel Dittmann vor seinem letzten Spiel als TuS-Trainer

Allen voran der Abschied von Trainer Daniel Dittmann, der wie berichtet Co-Trainer beim Regionalligisten Wacker Burghausen wird. Es sei schon ein ungewohntes Gefühl gewesen, in den vergangenen Tagen nach und nach seinen Schrank auszuräumen, Trainingszeug und Regenjacken teilweise weiterzureichen, gesteht der scheidende Chef-Coach. Da der Verbleib in der Bayernliga für die nächste Saison bereits gesichert ist, sei es müßig, sich auf das letzte Heimspiel gegen Nördlingen näher einzulassen. Ein letztes Mal Dittmann in Geretsried „Wir wollen den Tag einfach genießen“, sagt Dittmann. Den letzten Einsatz für seinen Klub, bei dem er acht Jahre als Trainer tätig war (davon vier Jahre im Herrenbereich) will der 26-Jährige mit einem Weißwurstfrühstück mit seinen Trainerkollegen beginnen, für die ebenfalls Schluss ist.