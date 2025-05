Den Tabellenführer gestürzt

Lobenstein presste und machte gleich von Anfang an Druck auf den Gegner. Diesmal wurde die erste Chance genutzt. Markus Baer bediente Sebastian Mai und der ließ sich nicht zweimal bitten und machte das viel umjubelte 1:0 (6.). Und bevor sich Westvororte überhaupt erholen konnte von dem schnellen Gegentor, schickte Mai den durchlaufenden Muth, der auf 2:0 (10.) erhöhte. Was war denn hier los? Ein Start nach Maß! Das hatten die Koseltaler schon lang nicht mehr erlebt. Motiviert von dieser Anfangsoffensive wurde endlich wieder Fußball gespielt, der Ball wurde laufen gelassen und damit beschäftigte man den Gegner, der nicht ins Spiel kam. Immer wieder wurden sehr gute Angriffe kreiert, aber auch in der Abwehr gab man keinen Ball verloren. Es wurde gefightet und sich gegenseitig angefeuert. Diese Spielweise übertrug sich auch auf die Zuschauerränge, von denen immer mehr Anfeuerungsrufe kamen. In der 30. Minute kam ein langer Ball über rechts außen auf Gössinger, der flankte nach innen wo Hölzel den Fuß rein stellte und der Ball zum 3:0 im Netz zappelte. Scheinbar war auch das Glück wieder da, denn in den letzten Wochen wäre so ein Ball noch am Tor vorbei gegangen. Mit diesem Ergebnis ging es zur völlig verdient zur Halbzeitpause.