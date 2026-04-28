Den Tabellenführer entzaubert! Mit einer echten Gala hat der TSV 1861 Bad Tennstedt am 24. Spieltag der Landesklasse 2 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. von Christopher Plischka · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Winterneuzugang Max Högler traf zum sechsten Mal im neunten Spiel. Er könnte für den TSV noch ein wichtiger Faktor im Abstiegsrennen werden. – Foto: Ronny Krähmer

Vor 261 Zuschauern fegte der Tabellenkeller-Klub Spitzenreiter BSV Eintracht Sondershausen mit 4:1 vom Platz und wahrte damit seine Chancen auf den Klassenerhalt.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Hausherren alles andere als ideal. Bereits nach elf Minuten brachte Menke die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Bad Tennstedt zeigte sich unbeeindruckt, schüttelte sich kurz und antwortete mit einer furiosen ersten Halbzeit. Pascal Rahn stellte zunächst auf 1:1 (17.), ehe L. Touray die Begegnung drehte (25.). Als Rahn wenig später seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1 nachlegte (31.), war der Favorit bereits schwer angezählt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte M. Högler per Strafstoß sogar auf 4:1. „Der Sieg tut uns natürlich extrem gut. Wir waren von Anfang an richtig gut im Spiel drin und haben direkt gemerkt, dass heute was möglich ist“, sagte Doppelpacker Pascal Rahn nach dem Schlusspfiff. Nach seinen Worten habe man die Fehler des Spitzenreiters konsequent genutzt und sogar noch höher führen können. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann als Mannschaft sehr kompakt verteidigt und nicht viel zugelassen.“