Den Tabellenführer entzaubert!

Vor 261 Zuschauern fegte der Tabellenkeller-Klub Spitzenreiter BSV Eintracht Sondershausen mit 4:1 vom Platz und wahrte damit seine Chancen auf den Klassenerhalt.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Hausherren alles andere als ideal. Bereits nach elf Minuten brachte Menke die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Bad Tennstedt zeigte sich unbeeindruckt, schüttelte sich kurz und antwortete mit einer furiosen ersten Halbzeit. Pascal Rahn stellte zunächst auf 1:1 (17.), ehe L. Touray die Begegnung drehte (25.). Als Rahn wenig später seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1 nachlegte (31.), war der Favorit bereits schwer angezählt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte M. Högler per Strafstoß sogar auf 4:1.
„Der Sieg tut uns natürlich extrem gut. Wir waren von Anfang an richtig gut im Spiel drin und haben direkt gemerkt, dass heute was möglich ist“, sagte Doppelpacker Pascal Rahn nach dem Schlusspfiff. Nach seinen Worten habe man die Fehler des Spitzenreiters konsequent genutzt und sogar noch höher führen können. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann als Mannschaft sehr kompakt verteidigt und nicht viel zugelassen.“
Nach dem Seitenwechsel versuchte Sondershausen zwar zu reagieren, doch die Gastgeber ließen sich weder von hektischen Szenen am Spielfeldrand noch vom Anrennen der Gäste aus der Ruhe bringen. Mit viel Leidenschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung brachte der TSV den überraschenden, aber verdienten Heimsieg souverän ins Ziel.
Auf Seiten der Gäste fand Patrick Rothe klare Worte: „Wir hatten eine schlechte Einstellung zum Spiel. Keiner hatte eine normale Form. Auf einer Arschbacke geht es eben auch bei uns nicht – jeder muss Gas geben.“ Man müsse solche Spiele künftig besser annehmen.
Während Bad Tennstedt durch den Coup neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft, kassierte Sondershausen im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Dämpfer. Für den TSV geht es am Samstag in Dingelstädt weiter, während die Eintracht den FC Erfurt Nord auf dem heimischen Göldner empfängt.