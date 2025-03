„Den Start haben wir total verschlafen“ – Trainerwechsel beim SV Raisting II bleibt wirkungslos

Ein neuer, aber altbekannter Trainer hat beim SV Raisting II nach der Winterpause das Sagen. Für Bernd Ziehnert, von dem sich der Verein nach der verkorksten Hinrunde im gegenseitigen Einvernehmen trennte, übernahm sein Vorgänger Roland Perchtold wieder das Zepter. Wunderdinge konnte Perchtold mit seiner Mannschaft im ersten Spiel des Jahres 2025 aber auch nicht bewirken. Beim TSV Benediktbeuern unterlag die SVR-Zweite mit 0:1 (0:0). „Das Ergebnis geht in Ordnung, wobei ein Unentschieden schon möglich gewesen wäre“, berichtete Perchtold nach dem verpatzten Jahresauftakt, durch den die Raistinger weiter die rote Laterne in der Kreisklasse 3 tragen.

Roland Perchthold, Trainer des SV Raisting II, konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.

Am Spielverlauf änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nur wenig. Die Begegnung blieb umkämpft und offen. Dann leisteten sich die Gäste nach einem langen Ball der Gastgeber eine Unaufmerksamkeit, sodass Franz Rest den Raistinger Torhüter Niklas Greinwald zum 1:0 überwinden konnte (61.). Danach verpassten es die Hausherren bei einer Großchance, für die Entscheidung zu sorgen.

Die Raistinger bekamen so noch die Gelegenheit zum Ausgleich. In der letzten Minute schoss der freistehende Elias Stechele jedoch Benediktbeuerns Schlussmann an. „Die Jungs haben bis zum Schluss alles gegeben“, lobte Perchtold die gute Moral seiner Mannschaft nach der knappen Niederlage.

Kommenden Sonntag, 16. März, geht‘s für Raistings Reserve zum Gastspiel beim SV Haunshofen. (rh)