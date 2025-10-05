Den Standards hinterhergelaufen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem 3:0 in Dreis musste der TuS Platten die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Dabei ließ man im Spiel kaum Chancen zu, kreierte jedoch auch kaum welche.
Die Anfangsphase des Spiels plätscherte so vor sich hin. Beide Mannschaften versuchten auf dem nassen Rasen ins Spiel zu finden und erste Chancen zu kreieren. In der 18. Minute ein unnötig verursachter Freistoß für Dreis aus dem Halbfeld. Aqyare zieht den Ball Richtung Tor und trifft in den langen Winkel. Führung für die Hausherren. Plattens Antwort war ein Flatterball von Güth aus 20 Metern, der jedoch einen Meter über das Tor ging (23. Minute). Auch der zweite Treffer für Dreis resultierte aus einer Standardsituation. Einen Eckball klärt Platten vor die Füße von Vaudlet, der aus acht Metern zum 2:0 verwandeln konnte (28.). Platten wurde zwar ab der 30. Minute mutiger, lief aber nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von den Gedanken her den zwei Standardsituationen hinterher. Ohne weitere nennenswerte Torchancen hüben wie drübern ging das Spiel in die Pause.
Platten änderte in der Halbzeit die Taktik und wurde auch etwas offensiver. 52. Minute, starke Chance für Platten. Steinbach in den Lauf von Güth, Direktabnahme, abgeklatscht. Das Spiel blieb jedoch weiter arm an Chancen. So dauerte es bis zur 70. Minute bis zur nächsten Gelegenheit. Güth setzt sich gegen den Verteidiger durch, zieht zum Tor, der Abschluss geht knapp vorbei. Kurz darauf nochmal eine gute Schusschance von Steinbach, der Ball wird jedoch vom Bein eines Verteidigers zur Ecke abgelenkt. Platten machte natürlich weiter auf und Dreis konnte kontern. 86. Minute, Klein pariert den ersten Versuch, Chukwuemeka steht vor dem leeren Tor und muss nur noch einschieben. In der Nachspielzeit gab es für Dreis nach einem Eckball noch eine Kopfballchance, der Ball ging jedoch an die Latte.
Bitterer NAchmittag für den TuS der bereits am Freitag Abend wieder ran muss. Um 19:45 Uhrgeht es auf Elsenborn gegen die Spielvereinigung Minderlittgen/Hupperath.