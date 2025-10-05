Den Standards hinterhergelaufen

Mit einem 3:0 in Dreis musste der TuS Platten die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Dabei ließ man im Spiel kaum Chancen zu, kreierte jedoch auch kaum welche.

Die Anfangsphase des Spiels plätscherte so vor sich hin. Beide Mannschaften versuchten auf dem nassen Rasen ins Spiel zu finden und erste Chancen zu kreieren. In der 18. Minute ein unnötig verursachter Freistoß für Dreis aus dem Halbfeld. Aqyare zieht den Ball Richtung Tor und trifft in den langen Winkel. Führung für die Hausherren. Plattens Antwort war ein Flatterball von Güth aus 20 Metern, der jedoch einen Meter über das Tor ging (23. Minute). Auch der zweite Treffer für Dreis resultierte aus einer Standardsituation. Einen Eckball klärt Platten vor die Füße von Vaudlet, der aus acht Metern zum 2:0 verwandeln konnte (28.). Platten wurde zwar ab der 30. Minute mutiger, lief aber nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von den Gedanken her den zwei Standardsituationen hinterher. Ohne weitere nennenswerte Torchancen hüben wie drübern ging das Spiel in die Pause.