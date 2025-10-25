Den Sportfreunden fehlen in Kleve ihre Robins

Die Klever befinden sich nach ihrer jüngsten 0:4-Niederlage beim Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler mit nur acht Punkten tief im Abstiegskampf, wobei sie auf heimischer Anlage immerhin sechs Zähler einfahren konnten – mit zehn Treffern hat die Truppe von Umut Akpinar, der das Team 2018 in die Oberliga geführt hatte, die wenigsten Treffer erzielt und die drittmeisten Tore (26) kassiert. Bezeichnend: Neun Einschüsse gelangen den Rot-Weißen auf dem heimischen Untergrund, wo schon einige Favoriten ihr blaues Wunder erlebten.

Und das möchten die Baumberger unter allen Umständen vermeiden – auch das Fehlen des gefährlichsten gegnerischen Spielers, Niklas Klein-Wiele mit drei Toren und einer großartigen Spielübersicht, lassen die Baumberger nicht gelten. Er wird aufgrund seiner Gelb-Roten Karte nicht am Start sein. „Die Gastgeber stehen unter Druck sowie Erfolgszwang, weil sie nicht den Anschluss verlieren wollen. Nach der letzten Niederlage erwarte ich auch einen enorm wütenden Gegner, dem wir mit der nötigen Ruhe begegnen werden. Die Klever verfügen über eine eingespielte und erfahrene Mannschaft, gespickt mit talentierten Spielern. Also einer guten Mischung, die noch etwas Zeit benötigt – und diese können sie sich nach unserem Spiel holen“, erklärt El Halimi.

El Halimi fehlen wichtige Kräfte