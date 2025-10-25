Den Sportfreunden fehlen in Kleve ihre Robins

Am elften Spieltag der Oberliga Niederrhein kommt es zum bedeutungsvollen Duell zwischen dem Schlusslicht 1. FC Kleve und den Sportfreunden Baumberg (SFB), die eine Woche nach der unnötigen Niederlage gegen die SpVg Schonnebeck (1:2) mit dem zweiten Auswärtssieg eine neue Erfolgsserie starten wollen (Sonntag, 15 Uhr, Bresserbergstadion).
Die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi könnte sich mit dem fünften Saisonsieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und sogar bei günstiger Konstellation wieder auf den zweiten Platz klettern. „Ein Sieg bringt uns zwar weiter nach oben, aber primär wollen wir uns Luft und Abstand zur Gefahrenzone verschaffen, um diesmal eine sorgenfreie Saison zu spielen. Der Gegner wird schwerer zu bespielen sein als zuletzt Schonnebeck“, betont der SFB-Coach, der hochmotivierte Hausherren auf dem schwer bespielbaren Rasen erwartet und dazu ergänzt: „Auf der Spielfläche ist ein geordnetes Fußballspielen kaum möglich – das passt nicht zu unserer Philosophie. Wir müssen uns darauf einstellen, uns definitiv den gegebenen Verhältnissen anpassen, kämpferisch und läuferisch eine Top-Leistung abrufen, die zweiten Bälle gewinnen und in der Restverteidigung wieder eine perfekte Performance abliefern. Der Platz bietet mehr Möglichkeiten für Fehler, die wir konsequent ausnutzen müssen. Wir selbst dürfen uns diesmal keine unnötigen Fehler wie zuletzt erlauben.“
Die Klever befinden sich nach ihrer jüngsten 0:4-Niederlage beim Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler mit nur acht Punkten tief im Abstiegskampf, wobei sie auf heimischer Anlage immerhin sechs Zähler einfahren konnten – mit zehn Treffern hat die Truppe von Umut Akpinar, der das Team 2018 in die Oberliga geführt hatte, die wenigsten Treffer erzielt und die drittmeisten Tore (26) kassiert. Bezeichnend: Neun Einschüsse gelangen den Rot-Weißen auf dem heimischen Untergrund, wo schon einige Favoriten ihr blaues Wunder erlebten.
Und das möchten die Baumberger unter allen Umständen vermeiden – auch das Fehlen des gefährlichsten gegnerischen Spielers, Niklas Klein-Wiele mit drei Toren und einer großartigen Spielübersicht, lassen die Baumberger nicht gelten. Er wird aufgrund seiner Gelb-Roten Karte nicht am Start sein. „Die Gastgeber stehen unter Druck sowie Erfolgszwang, weil sie nicht den Anschluss verlieren wollen. Nach der letzten Niederlage erwarte ich auch einen enorm wütenden Gegner, dem wir mit der nötigen Ruhe begegnen werden. Die Klever verfügen über eine eingespielte und erfahrene Mannschaft, gespickt mit talentierten Spielern. Also einer guten Mischung, die noch etwas Zeit benötigt – und diese können sie sich nach unserem Spiel holen“, erklärt El Halimi.
Der SFB-Coach hatte gegen Schonnebeck die finalen Entscheidungen und die erforderliche Durchschlagskraft im letzten Drittel vermisst und findet: „Es machte sich das Fehlen der beiden Robins bemerkbar.“ Robin Hömig, mit insgesamt 161 Toren und 103 Assists der aktuell beste Scorer der fünften Liga, leidet unter einem Grippevirus, während sich Torjäger Robin Schnadt zwar endlich wieder im individuellen Lauftraining unter der Leitung von Fitness-Trainer Sebastian Handke befindet, aber noch weitere Zeit zur vollständigen Genesung benötigt.
Ein Wiedersehen gibt es mit Daniel Lee – der 22-Jährige wechselte vor der Saison von der Sandstraße ins 120 Kilometer entfernte Klever Stadion, wo er nach seiner Verletzung gegen Jüchen sein Debüt gab. „Wir haben uns gut vorbereitet. Wichtig wird sein, dass wir hellwach, gallig sowie stabil sind und an die Form der letzten Spiele anknüpfen werden“, so El Halimi der während der 90 Minuten gegen den Dritten aus Schonnebeck die fehlende Kommunikation bemängelte und „außerdem fehlte der letzte Punch“. Aber die Faktoren sollen in Kleve wieder zum Tragen kommen, sodass die zweite weite Heimreise in Folge nach dem 2:1 in Dingden erneut zu einer Jubelfahrt werden soll.