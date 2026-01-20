– Foto: Rocco Menger

"... den Spaziergang nach Artern vorbereiten" Der FC Borntal Erfurt hat als Aufsteiger aus dem KFA Erfurt-Sömmerda in der Hinrunde ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

Die Mannschaft des Trainerduos Sascha Ehrhardt und Sören Freytag mischte lange Zeit sogar an der Ligaspitze mit und überwintert schließlich auf einem starken fünften Tabellenplatz mit 28 Punkten – ein Ergebnis, das vor der Saison so kaum jemand erwartet hätte.

Borntal-Trainer Sören Freytag zieht entsprechend ein positives Fazit: „Mit der Hinrunde sind wir absolut zufrieden. Vor der Saison hatten Sascha und ich uns das Ziel von 21 Punkten bis zum Winter gesetzt. Dass wir das Ziel deutlich übertreffen konnten, zeigt uns, dass wir zufrieden sein können. Die Mannschaft hat unsere Ideen schnell umgesetzt, wenn uns auch das Spielglück in einigen Situationen half.“ Damit hat sich der Neuling eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt erarbeitet. Dieser steht auch klar im Fokus für die Rückrunde. Freytag ordnet die Zielsetzung deutlich ein: „Oberstes Ziel muss es für uns sein, nach der Winterpause schnell wieder in den Tritt zu kommen, um die nötigen Punkte für den rechnerisch sicheren Klassenerhalt zu sammeln. Außerdem wollen wir unsere Qualitäten auf dem Platz steigern und resilienter gegen spielstarke Gegner werden. In der Hinrunde gab es da drei Ergebnisse, die wir so nicht nochmal haben wollen.“

Nach dem erreichten Klassenerhalt darf dann auch der Blick nach vorne gehen – mit einem Augenzwinkern, wie Freytag ergänzt: „Als persönliches Ziel nach dem sicheren Klassenerhalt haben Sascha und ich uns gesetzt, dass wir uns auf den Spaziergang nach Artern vorbereiten. Wobei die Planungen aktuell eher dazu tendieren, bei dem Ganzen irgendwie zu bescheißen 😅 Manchmal muss man eben auch dreckig spielen, um zu gewinnen 😉“ Damit spielt der Trainer auf ein Versprechen an, dass das Trainertandem der Mannschaft beim Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt gegeben haben. Kaum Bewegung im Winter – ein Abgang, ein Neuzugang In der Winterpause blieb der Kader weitgehend zusammen. Mit Maximilian Rast verließ allerdings ein wichtiger Spieler den Verein in Richtung SC 1903 Weimar. Im Gegenzug konnte mit David Hupach ein Neuzugang vom Ligarivalen FC Erfurt Nord verpflichtet werden. Hupach selbst kam im Sommer an die Grubenstraße, spielte aber vermehrt in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga (fünf Spiele, zwei Tore). Zuvor kickte er in Leipzig u.a. bei BSG Chemie Leipig und Rotation Leipzig. Über den Wechsel von Hupach erklärt Freytag: „David hat über einen ehemaligen Borntaler im Herbst zu uns Kontakt aufgenommen und gefragt, ob er mittrainieren könnte. Er war dann mehrfach beim Training und hat bei Sascha und mir einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sehen ihn klar als Bahn- bzw. Schienenspieler. Er ist technisch gut, verdammt antrittsschnell und vor dem Tor hat er im Training oft die richtige Entscheidung getroffen. Von daher haben wir ihm recht schnell gesagt, dass wir ihn gern bei uns hätten. Menschlich ist er ziemlich angenehm und vielleicht sogar noch etwas zurückhaltend. Unter den spielerischen und menschlichen Aspekten gab es für uns eigentlich keine Frage, dass er uns weiterhilft.“