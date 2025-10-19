"Den Sieg erste Halbzeit vergeben" - LSK teilt die Punkte mit Meppen

Einerseits bleibt der Lüneburger Sport-Klub Hansa zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor, andererseits verpassten die Salzstädter den dritten Pflichtspielsieg am Stück. Letztlich überwog beim LSK beim 0:0-Unentschieden gegen den SV Meppen II vor allem die Enttäuschung.

Denn die Hausherren dominierten den ersten Durchgang, ließen aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Die Emsländer reagierten auf einen sehr einseitigen ersten Abschnitt und kamen deutlich verbessert aus der Kabine zurück. Plötzlich gelang es den Gästen durchaus auch, ihre Akzente zu setzen und selbst um den Sieg mitzuspielen. Letztlich mussten sich die Duellanten mit der Punkteteilung abfinden.

LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah auf der Pressekonferenz: "Aufgrund der Bodenverhältnisse war das Spiel sehr zerfahren. Wir haben den Sieg vor allem in der ersten Halbzeit vergeben: Eine dieser Chancen musst du in der Liga machen. In der zweiten Halbzeit sind wir mit Meppens Systemumstellung nicht zurechtgekommen. Wir nehmen positiv mit, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Wir werden sehen, was der Punkt wert ist, auch wenn wir insgesamt schon enttäuscht sind, weil mehr drin war."