Den Sieg des Gegners bejubelt

Das erste Lokalderby steigt am Sonntag um 15 Uhr im Betzentalstadion zwischen dem FC Viktoria St. ingbert und dem SV Rohrbach. Dabei werden Erinnerungen an den 27. Juli wach, wo es an gleicher Stelle im Finale der St. Ingberter Stadtmeisterschaften zum identischen Duell gekommen war - die gastgebende Viktoria setzte sich dabei mit 2:1 durch. Bei der Viktoria hat der 32-jährige Innenverteidiger und Aktivenabteilungsleiter Marius Thielen einen Bezug zu Rohrbach. Dort hatte er nicht nur in der D- und C-Jugend selbst gekickt, sondern war auch später Jugendtrainer geworden. Eine schöne Anekdote dabei: In seiner Zeit als Rohrbacher Jugendtrainer gewann er mit seiner damaligen Mannschaft TuS Rentrisch II dank eines von ihm verwandelten Elfmeters mit 1:0 beim SV Rohrbach II. Die Rohrbacher Kids, die er damals trainierte, bejubelten zusammen mit ihm den Sieg des eigentlichen Gegners. Umgekehrt hat der Rohrbacher Mittelfeldspieler Simon Scholler eine Viktoria-Vergangenheit. Im Betzentalstadion verbrachte er seine G- und F-Jugendzeit. Da Scholler nur einen Katzensprung vom Stadion entfernt weg wohnt, kann er am Sonntag zu Fuß auf dieses besondere Auswärtsspiel gehen.

Und zeitgleich kommt es nur wenige Kilometer weiter zu einem weiteren Derby. Der SV Kirkel empfängt den SV Altstadt. Kirkels Co-Trainer Berathiben Logeswaran hatte in der Saison 2015/16 in der Bezirksliga Neunkirchen das Altstadter Trikot getragen. Obwohl es ihm auf der Heide gut gefallen habe, wechselte er anschließend wieder nach Kirkel zurück, wo man ihn vermisst hatte. Es sei damals keine Entscheidung gegen Altstadt, sondern für Kirkel gewesen. Und genau wie beim FC Viktoria St. Ingbert, SV Rohrbach und SV Kirkel wartet man auch noch beim SV Altstadt auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison. Der neue Trainer Daniel Collissy hatte allerdings bislang etliche Ausfälle zu verkraften. Außerdem sei das Auftaktprogramm sehr schwer gewesen. Aufgrund der vielen Zu- und Abgänge in der Sommerpause sei man sich in Altstadt von Beginn an darüber bewusst gewesen, dass es zunächst einmal eine Findungsphase geben könnte.