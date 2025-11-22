Den Schwung nutzen

Zum Saisonauftakt gab es ein umkämpftes 2:2-Remis zwischen Zuzenhausen (weiß) und Neckarelz. – Foto: Rainer Jacksch

Einmal noch 90 Minuten, danach ist für dreieinhalb Monate, genauer gesagt 105 Tage, Winterpause. Der letzte Eindruck, den die Partien am Samstag hinterlassen, wirkt also sehr lange nach und kann für die zähe und kalte Zeit der Wintervorbereitung motivierenden Charakter besitzen. Die Chancen dafür stehen für den FC Zuzenhausen, wie für den VfB Eppingen gut bis sehr gut. Zuze hat Heimrecht gegen die SpVgg Neckarelz, die mittendrin im Abstiegskampf steckt und damit rechnen muss, im kommenden Sommer den Weg in die Landesliga Odenwald antreten zu müssen. Die Form der vergangenen Wochen spricht jedenfalls klar für den FC, bei dem jedoch die Alarmglocken aktiviert sind. Am ersten Spieltag im August gab es nämlich ein enttäuschendes 2:2-Unentschieden in Neckarelz. Anpfiff im Häuselgrundweg ist um 14.15 Uhr.

Der Herbst kann am Samstag richtig golden enden aus FC-Sicht. Der formstärkste Verbandsligist ist der große Favorit auf den Dreier gegen Neckarelz und kann mit einem positiven Gefühl in die lange Winterpause. "Seit dem achten Spieltag haben wir nur vier Gegentore kassiert", sagt Niklas Kissel zu der wohl aussagekräftigsten Statistik. Der Zuze-Trainer ist trotz der starken Form nicht unglücklich über die anstehende spielfreie Zeit und erläutert: "Es braucht jeder erst einmal eine Pause, da es doch eine sehr kräftezehrende erste Saisonhälfte für uns gewesen ist."

Einen Dreier gegen Neckarelz vorausgesetzt, könnte zumindest ganz leicht der Kontakt zur Spitzengruppe gehalten werden. Für mehr hätte es gegen Eppingen am vergangenen Samstag ein Heimsieg sein müssen. Ein nicht gegebenes Tor hätte dabei reichen können. "Auf dem Video haben wir gesehen, dass es ganz klar kein Abseits gewesen ist", sagt Kissel zum zurückgepfiffenen 1:0 von Yannick Heinlein, einer spielentscheidenden Szene. Das ist jetzt aber abgehakt, gegen Neckarelz gilt es auf der Hut zu sein, schließlich hat der Aufsteiger dank seines 3:1-Erfolgs gegen den Mitkonkurrenten gegen den Abstieg, den VfB Bretten, frisches Selbstvertrauen getankt und außerdem ist die Erinnerung an das 2:2 vom Saisonauftakt noch präsent bei den Grün-Weißen. Der FC-Coach sagt: "Jetzt können wir das gutmachen, was wir am ersten Spieltag versäumt haben."