„...den Schwung aus dem Sieg gegen Freren mitnehmen"

Am kommenden Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht für den SV Langen eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe bevor. Nach dem überraschenden 2:1-Heimerfolg gegen den Titelkandidaten SG Freren reist die Mannschaft von Trainer Tobias Schulte zum VfL Weiße Elf Nordhorn und will an dem Erfolg anknüpfen. Wir haben vor der Partie mit Langens Teammanager Stefan Kohne gesprochen.

„Erstmal freuen wir uns, dass wir nach langer Zeit mal wieder (hoffentlich) auf dem Haupt-(Rasen-)Platz spielen dürfen“, erklärt Kohne vor der Partie. „Wir wollen versuchen, den Schwung aus dem Sieg gegen Freren mitzunehmen und auch bei Weiße Elf ein gutes Spiel zu zeigen und nach Möglichkeit etwas mitzunehmen.“

Die Gastgeber aus Nordhorn mussten zuletzt beim Aufsteiger Veldhausen eine 1:2-Niederlage hinnehmen und werden entsprechend hochmotiviert in das Duell gehen. Kohne warnt daher eindringlich: „Doch wir wissen, dass dies ein ganz hartes Stück Arbeit wird. Weiße Elf ist eine Top-Mannschaft der Bezirksliga, wir benötigen eine sehr konzentrierte Leistung, um dort bestehen zu können.“