„Den Schuh ziehen wir uns definitiv selbst an“

Borussia Neuenhaus musste am Sonntagnachmittag einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Auswärts verlor die Mannschaft von Trainer Steffen Wolf mit 0:2. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit zwei Toren und konnten diese Führung erfolgreich in den Heimsieg ummünzen

Steffen Wolf äußert sich nach der Partie wie folgt: „Wir kommen sehr gut ins Spiel mit zwei, drei guten Möglichkeiten, bekommen dann leider ein Abseitstor und einen Elfmeter gegen uns.

Den Schuh ziehen wir uns aber definitiv selbst an. Nach den Gegentoren sind wir überhaupt nicht mehr in unser Spiel gekommen und haben vieles, was uns die letzten Spiele ausgemacht hat, vermissen lassen.“