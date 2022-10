Den Rhythmus nicht gefunden Der SV 09 Arnstadt kassierte seine zweite Niederlage gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller in Folge.

Wiedergutmachung verpasst

In einem mäßigen Spiel siegten die Einheimischen nicht unverdient, da sie in den entscheidenden Situationen zur Stelle waren, die Fehler der Gäste konsequent bestraften und ihre Stärke bei den Standards ausspielten. „Ein völlig verdienter Sieg der Hausherren, wir konnten uns in der Offensive nicht durchsetzen, uns fehlte es an Kreativität und Bewegung, gewonnene Bälle haben wir gleich wieder verloren, derzeit haben wir Probleme bei Standards und reagieren bei Rückständen gehemmt und unsicher, insgesamt ein leerer Auftritt, wir sind vom Ergebnis und der Leistung enttäuscht“, so Trainer Martin Hauswald nach der Begegnung.

Arnstadt wollte nach der überraschenden Heimniederlage gegen Gera Westvororte Wiedergutmachung betreiben. Doch daraus wurde nichts. So richtig fanden die Nullneuner nie ins Spiel, zu fehlerhaft schon im Aufbau, dazu entwickelten sie zu wenig Durchschlagskraft, so besaßen Torgelegenheiten Seltenheitswert. Die erste Möglichkeit hatten aber die Gäste, als nach zweimaliger Kopfballverlängerung Messing aus Nahdistanz über das Tor, allerdings aus dem Abseits schoß (3.). Danach folgte eine zerfahrene Abtastphase, beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Ein hoher Ball, folgender kurzer Kopfballabwehr erreichte Aschoff, der aus kurzer Entfernung Torwart Henning prüfte (13.). Anschließend lenkte Heiligenstadts Keeper Sternadel Messings Freistoß aus 25 Metern zur Ecke (15.). Nach einem weiten Abschlag Hennings, folgender Kopfballvorlage Puschs wurde Hädrich unsanft kurz vor der Strafraumgrenze gebremst, den daraus resultierenden Freistoß Messings parierte Sternadel stark (30.). In Front zogen die Gastgeber durch ein Eigentor Stelzers im Anschluß an einen Eckball (33.). Arnstadt wirkte angezählt, so verlängerte Varnhagen per Kopf unglücklich in den Lauf Wilhelms der auf das Tor der Nullneuner zustrebte aber knapp verzog (39.). Erneut war es dann Wilhelm, welcher ungehindert eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum schlug, dort konnte sich Gümpel den Ball noch zurechtlegen und schlenzte ihn ins linke Toreck (42.).

Gümpel tritt aus 40 Metern

Im zweiten Durchgang agierten die Gäste entschlossener, ohne zwingende Torgelegenheiten zu kreieren. Diese hatten die Hausherren. Ein langer Abschlag Sternadels sicherte Gümpel, legte zu Wolanski, der aus 8 Metern abzog und den nachfassenden Henning zu einer Parade zwang (53.). Bezeichnend für dieses Spiel das dritte Tor, Gümpel schoss einen Freistoß aus 40 Metern auf den langen Pfosten, wo der Ball im Eck einschlug, dabei war Schlußmann Henning irritiert, der mit einer Kopfballabwehr seiner Vorderleute rechnete (58.). Damit war der Deckel drauf, erwähnenswert noch Wolanskis Pfostentreffer, nach seiner Direktabnahme in Folge Gümpels Freistoß (75.). Für die Nullneuner schlossen sowohl Seiml (64.), als auch Messing (90.) in aussichtsreichen Positionen zu ungenau ab.