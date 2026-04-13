„Den Punkt nehmen wir gerne mit“: Fallersleben II gleicht spät aus

Bevor das Spiel angepfiffen werden konnte gab es allerdings ein kleines Problem: „Wir haben 45 Minuten später angefiffen, weil die Schiedsrichter kurz vor Anpfiff bemerkt haben, dass sie ihre Assistenten-Fahnen vergessen haben“, berichtete Cedric Wienhold. Eine Situation, die „für beide Mannschaften sehr bescheiden“ gewesen sei, da die Teams bereits im Fokus standen.

Trotz der Umstände erwischte der VfB Fallersleben II den besseren Start. Die Hausherren übernahmen früh die Kontrolle, ließen den Ball sicher laufen und setzten erste Akzente. Folgerichtig fiel bereits in der 8. Minute die Führung: Nach einer Ecke traf Alessandro Lamera zum 1:0. „Wir kommen gut in die Partie rein, haben gleich so ein bisschen das Spiel an uns gerissen“, so Cedric Wienhold, der die Führung als verdient einordnete.

In der Folge verpassten es die Gastgeber jedoch, nachzulegen. „Wir haben dann wirklich noch zwei, drei Chancen, wo wir eventuell auf das 2:0 gehen können, machen die aber nicht“, schilderte der Trainer. Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen.

Kurz vor der Pause kippte die Partie innerhalb kürzester Zeit. Nach einem Ballverlust im Zentrum nutzte Tim Oliver Bartsch die Gelegenheit zum 1:1 (40.). Nur eine Minute später traf derselbe Spieler erneut zum 1:2 (41.). „Sofort fangen unsere Köpfe so ein bisschen an zu arbeiten und wir werden unsicher“, beschrieb Cedric Wienhold die Reaktion seiner Mannschaft. Der schnelle Doppelschlag sei ein „krasser Nackenschlag“ gewesen.

Bis zum Ausgleich habe sein Team den Gegner eigentlich gut im Griff gehabt: „Wir waren die klar bessere Mannschaft bis zum 1:1“. Der MTV Isenbüttel habe vor allem mit langen Bällen agiert, die jedoch weitgehend kontrolliert wurden. Erst die kurze Phase der Unordnung brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Die Pause kam für den VfB zur rechten Zeit. „Wir haben die Halbzeit genutzt und haben die Jungs nochmal ein bisschen aufgebaut, denen Mut zugesprochen“, erklärte Cedric Wienhold. Die Botschaft: An die Leistung vor dem Ausgleich anknüpfen und die Köpfe oben behalten.

Und genau das setzte die Mannschaft im zweiten Durchgang um. Nach einem aberkannten Abseitstor der Gäste um die 55. Minute übernahm der VfB Fallersleben II zunehmend die Kontrolle. „Ab dem Zeitpunkt haben wir wirklich auf das 2:2 permanent gedrückt“, so der Trainer. Während beim MTV Isenbüttel die Kräfte schwanden und viele Bälle nur noch lang geschlagen wurden, erhöhte der VfB den Druck kontinuierlich.

Die Belohnung folgte spät: In der 86. Minute traf Dennis Knaus zum verdienten 2:2-Ausgleich. Nur wenig später hatte Dorian Perische sogar die große Chance auf den Siegtreffer, ließ diese jedoch ungenutzt. „Belohnt uns dann aber einfach nicht“, sagte Cedric Wienhold, der dennoch ein positives Fazit zog: „Das Unentschieden nehmen wir mit. Das ist auch irgendwo okay.“

In der Gesamtbetrachtung sah der Trainer eine engagierte Leistung seines Teams: „Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir waren grundsätzlich gut konzentriert, gut in den Zweikämpfen und haben den Ball selbstbewusst laufen lassen“, mit Ausnahme der entscheidenden Minuten vor der Pause.

Auch die Chancenverwertung blieb ein Thema: „Mit mehr Spielglück in der Offensive gewinnt man das Spiel vielleicht auch“, so Cedric Wienhold, der gleichzeitig einräumte, dass es defensiv ebenfalls kritische Momente gab. Entsprechend fiel das Gesamturteil ausgewogen aus: „Von daher nehmen wir den Punkt sehr gerne mit.“