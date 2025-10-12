Den Pokalschwung mitgenommen: LSK holt Big Points im Aufsteigerduell

Die Gäste erwischten den besseren Start, sodass schon nach wenigen Sekunden Jona Prigge die erste Möglichkeit noch ungenutzt ließ (1.). Nur wenige Augenblicke später durfte der LSK dann aber schon jubeln, als Tomek Pauer das Spielgerät ins Kreuzeck feuerte (4.). Die Führung tat den Lüneburgern sichtlich gut, die das Geschehen kontrollierten, als einzigen Schönheitsfehler aber das zweite Tor verpassten.

Schließlich erholte sich Wetschen vom frühen Nackenschlag und erspielte sich in der Schlussphase des ersten Durchgangs mehr Spielanteile. Torhüter Arne Exner, der nach seiner guten Leistung im Pokal nun auch in der Liga den Vorzug vor Haris Zlomusica bekam, erwies sich aber erneut als sicherer Rückhalt.

Im zweiten Abschnitt liefen die Hausherren an, während der LSK darauf bedacht war, mit einem Nadelstich nachzulegen. Die Lüneburger mussten bis in die Nachspielzeit warten, als Marian Kunze in die Spur geschickt wurde und die Kugel in das verwaiste TSV-Tor, der gegnerische Torhüter war für einen ruhenden Ball bereits mit aufgerückt, schob (90.+4=.

LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah auf der Vereinswebsite: "Das war heute ein Arbeitssieg, ein dreckiger. Nicht so verdient wie in Hildesheim, wo wir kaum etwas zugelassen haben. Wetschen hatte schon zwei Hochkaräter-Chancen. Diesmal hatten wir das Quäntchen Glück, das uns manchmal gefehlt hat."