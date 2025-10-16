"Den Platz umpflügen" – FC Hennef will Mertens Auswärtsschwäche nutzen

Zwischen Druck und Aufbruch: Wenn der FC Hennef 05 den SSV Merten empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die unterschiedlicher kaum wirken könnten – und doch beide eine Reaktion zeigen wollen. Hennef steht nach dem 3:4 in Düren in der Pflicht, während Merten nach dem Coup gegen Spitzenreiter Vichttal mit breiter Brust anreist. Sportchef Frank Fußhöller sieht seine Mannschaft gefordert. SSV-Coach Bünyamin Kilic hingegen mahnt zur Bodenhaftung: Trotz Platz vier sei sein Team „noch nicht da, wo wir hinwollen“.

FC-Sportchef Frank Fußhöller fand nach der Pleite in Düren deutliche Worte. „Die Niederlage gegen die Sportfreunde habe ich immer noch nicht verdaut, weil das ein Gegner war, wo wir punkten hätten müssen. Ich bin nach wie vor schockiert von der Vorstellung der ersten 30 Minuten“, sagte er. „Da haben wir uns eine Hypothek aufgehalst, die wir hinten raus einfach nicht mehr bezahlen konnten.“

Für Fußhöller war das Spiel ein Sinnbild für die aktuelle Situation: „Die Niederlage war völlig unnötig. Wir haben ganz klar gesehen, wenn du nicht die Tugenden abrufst – was das Zweikampfverhalten angeht, was die entsprechende Einstellung zum Spiel, zum Siegen wollen angeht – dann wird es in der Mittelrheinliga ganz, ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen.“

Von Merten will er sich im Vorfeld gar nicht zu sehr beeinflussen lassen: „Wir müssen uns ausschließlich mit uns selber beschäftigen. Mir ist auch scheißegal, ob die Licht und Schatten hatten oder gegen vermeintlich schwächere Mannschaften wie beispielsweise Pesch verloren haben. Das ist nach wie vor eine Truppe, die aus meiner Sicht als Spitzenteam in der Liga gilt.“

Die Forderung an seine Mannschaft ist eindeutig: „Die Jungs müssen sich auf sich konzentrieren und sind jetzt gefordert nach so einer katastrophalen ersten Hälfte gegen Düren. Es gibt keine Ausreden mehr. Die Truppe muss am Sonntag alles auf den Platz bringen. Und die Truppe ist gefordert.“

Den Langzeitverletzten Burak Mus und Abdul-Wahid Bance gesellen sich mit Philipp Köhl, Akeem Bouakran und Lukas Harden mit teils schweren Muskelverletzungen hinzu. Trotz zahlreicher Ausfälle will Hennef keine Alibis gelten lassen. „Wir haben insgesamt sechs Ausfälle. Das ist nicht einfach zu kompensieren", betont Fußhöller. „Es ist egal wen wir da aufstellen. Die erste Elf, die Tex ins Rennen schickt, wird gefordert sein, den Platz umzupflügen und zum Brennen zu bringen, um gegen Merten dann auch zu Hause bestehen zu können und zu gewinnen.“ Hinter dem Einsatz von Matthias Wybierek steht noch ein Fragezeichen.

Kilic: „Wir sind angekommen, aber noch nicht zufrieden“

Auf der anderen Seite reist der SSV Merten nach dem emotionalen Sieg gegen Vichttal mit Rückenwind an, auch wenn Trainer Bünyamin Kilic die jüngste Pleite beim FC Pesch noch im Hinterkopf hat. „Die Bilanz vor und während meiner Amtszeit gegen Hennef ist nicht gut. Wir haben letzte Saison als Vizemeister beide Spiele gegen Hennef verloren, dabei standen sie beide Male so wie jetzt auch auf einem Abstiegsplatz“, sagt Kilic.

Deshalb warnt er vor Überheblichkeit: „Selbstverständlich sind wir nicht in der Position, irgendeinen Gegner zu unterschätzen. Wir haben auch FC Pesch nicht unterschätzt und dennoch verloren.“

Trotz personeller Sorgen ist Kilic überzeugt, dass sein Team in der Liga angekommen ist: „Ich glaube fest daran, dass wir, auch wenn wir auf viele wichtige Spieler aktuell verzichten müssen, in der Liga angekommen sind und werden gegen Hennef alles raushauen.“

Dabei zeigt er sich selbstkritisch: „Es hört sich vielleicht paradox an, dass man als Vierter noch nicht angekommen sei, aber ich will, dass alles aus einem Guss läuft, und ich war mit der bisherigen Saison einfach noch nicht zufrieden. Wir müssen nicht aufsteigen, aber wir sind alle – die Mannschaft, der Staff und die Verantwortlichen aus dem Vorstand – ambitioniert und wollen Erfolg haben.“

"Bin der schwierigste Gegenspieler"

Das 2:1 gegen den Tabellenführer habe ihn und sein Team wieder näher zusammengebracht: „Die Jungs haben gegen Vichttal sehr, sehr viel gut gemacht und mein Herz zurückerobert. Ich bin der schwierigste Gegenspieler für meine Spieler. Wenn sie damit klarkommen, bestehen sie gegen jedes Team in dieser Liga!“

Während Merten den nächsten Schritt Richtung Spitzengruppe machen will, geht es für Hennef um weit mehr: den Anschluss im Tabellenkeller nicht zu verlieren. Leidenschaft, Mentalität und Reaktion – das sind die Schlagworte, die diesen Sonntag in Hennef über Sieg oder Enttäuschung entscheiden dürften.