Den nächsten Schritt im Blick – Wolfsburgs U17 vor Schlüsselspiel

– Foto: Sören Thalau

Der Moment ist günstig, die Ausgangslage vielversprechend – doch die Aufgabe hat es in sich. Die U17 des VfL Wolfsburg reist mit Rückenwind zum FC Energie Cottbus, wo am Samstag um zwölf Uhr das letzte Auswärtsspiel der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga ansteht. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben die Richtung vorgegeben, nun soll der nächste Schritt folgen.

Die Wolfsburger rangieren aktuell auf einem Platz, der zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigen würde. Doch sicher ist noch nichts. „Wir haben die Chance, mit einem Sieg den nächsten Schritt zu machen und uns für das Achtelfinale zu qualifizieren – und genau das ist unser Ziel“, so Thiel, der keinen Zweifel daran lässt, welche Bedeutung die Partie in Brandenburg besitzt.

Acht Spieltage sind absolviert, zwei stehen noch aus – und für die Jungwölfe geht es um nicht weniger als den Einzug in die K.-o.-Runde. „Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase der Saison, in der jedes Spiel richtungsweisend ist“, betont Yannic Thiel, der die Entwicklung seiner Mannschaft zuletzt mit wachsender Zufriedenheit verfolgt.

Cottbus lauert

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht die Brisanz: Energie Cottbus liegt mit fünf Punkten auf Rang fünf der Gruppe C, vier Zähler hinter Wolfsburg – bei einem Spiel weniger. Ein Erfolg der Niedersachsen könnte daher bereits eine Vorentscheidung bringen: Sowohl Cottbus als auch Werder Bremen wären dann nicht mehr in der Lage, die Jungwölfe einzuholen.

Doch genau vor dieser vermeintlich komfortablen Ausgangslage warnt Thiel ausdrücklich. „Mit Cottbus wartet eine intensive Aufgabe auf uns. Auswärtsspiele dort sind nie einfach“, sagt der Coach und fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration: „Es wird entscheidend sein, dass wir von Beginn an präsent sind – mit der nötigen Aggressivität gegen den Ball und Klarheit sowie Zielstrebigkeit im Ballbesitz.“

Die Richtung ist klar: Wolfsburg will die Konkurrenz auf Distanz halten – und sich mit einem weiteren Erfolg frühzeitig für die K.-o.-Phase empfehlen.