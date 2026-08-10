Den Meister ins Wanken gebracht

– Foto: Janine Volbert

Aber von Beginn an. BW-Trainer Jürgen verfolgte einen klaren Plan, der den Meister vor Probleme stellen sollte. Zuerst wurde auf Dreierkette gestellt und es rückten im Vergleich zur Erfolg gegen den Vizemeister in der Vorwoche gleich vier Neue in den Startkader. Verwunderung an den Seitenlinien, denn mit Elia Walther und Niklas Jahn ließ er gleich mal 2 starke Offensivleute auf der Bank. In dem Vertrauen trotzdem mit einem sehr guten Startkader in die Begegnung zu gehen, auch gegen den Meister, entwickelt sich ein sehr ansehnliches Spiel auf hohem Liganiveau. SCHOTT kam zunächst besser in die Partie und trieb vor allem mit seinem Flügelspielern Wellmann und Bobkiewicz die Offensivbemühungen der Glaswerker voran, um im Zentrum Bock zu bedienen. Standards waren sofort gefährlich. Die Ecke bringt Miatke ins Zentrum, wo Haase am höchsten steigt und knapp über den Querbalken trifft (9.). Bock war es dann auch, der Torhüter Maximilian Paul zur Glanztat zwingt (20.). Dann ist es Lindner, dessen Schuss Maximilian Paul zur Glanztat zwingt und sein 2. Versuch geht an den Pfosten (27.). Das hätte die Führung sein können. Die hat aber ebenso Felix Künzel auf dem Fuß, als er von Josia Walther geschickt wird, nach innen zieht und sein Schuss dann aber von Torhüter Pfeil entschärft wird (31.). In der nächsten Szene macht es dann SCHOTT besser. Klauser ist schnell auf der linke Seite unterwegs, im Zentrum steht Bock zwischen den Abwehrleuten goldrichtig und bringt die Hausherren in Führung (1:0, 35.). Josia Walther hat dann kurz vor dem Pausenpfiff die Möglichkeit, per Freistoss das Resultat zu ändern, aber sein Freistoss, zentral aus gut 20 Metern, streicht nur knapp über den Querbalken (42.). So ging es mit der knappen, aber doch verdienten Führung der Hausherren in die Kabine. Jürgen Walther konstatiert: „Wir hatten keine gute erste Halbzeit, in der uns Jena auch hätte kalt machen können und das mussten wir überstehen.“

Mit Beginn der zweiten Hälfte brachte er dann Elia Walther und Niklas Jahn und die wurde dann aus Neustädter Sicht auch wesentlich besser. Ebenso wurde nun auf Viererkette umgestellt, was neue Impulse setzen sollte. Der Sprecher verkündet gerade seine Einwechselung, da hat Niklas Jahn den Ausgleich auf dem Fuß, als er die Ecke von Josia Walther auf den Querbalken setzt (46.). Die zweite Hälfte geht dann an die Blau-Weißen Jungs. Jena jetzt nicht mehr so souverän, wie noch in der ersten Hälfte. Doch zunächst blieben die Glaswerker noch am Drücker. Lindner setzt sich auf der linken Seite durch und findet den Kopf von Bock, der sein Ziel nur knapp verfehlt (51.). Kurz darauf nimmt er die Berührung von Bernhard Grimm dankend an und bekommt einen Strafstoß zugesprochen, den er dann auch selbst sicher verwandelt (2:0, 55.). Jetzt schienen die Messen gelesen, aber dann kam das neue Neustadt, der Wille einer Mannschaft. Blau-Weiß '90 kämpft weiter und wird schließlich belohnt. Jonas Wahl kämpft sich auf der rechten Seite durch flankt in die Mitte, wo Elia Walther sich freiläuft und mit links zum Anschlusstreffer trifft (2:1, 65.). Als er den Ball nehmen will, um den Wiederbeginn zu forcieren, trifft Torhüter Pfeil ihn, so dass Elia Walther mit Luca Schumann verletzt ausgetauscht werden musste. Niklas Jahn hat dann den Ausgleichstreffer vor sich, aber Torhüter Pfeil vereitelt das mit einer tollen Parade (68.). Der eingewechselte Luca Schumann ist schnell auf der linken Seite unterwegs und flankt ins Zentrum, wo Josia Walther sich gegen 3 Gegenspieler durchsetzt und zum umjubelten Ausgleich trifft (2:2, 75.). Neustadt wollte jetzt mehr und setzt weiter auf Offensive. Klauser legt Josia Walther auf der rechten Seite. Den fälligen Freistoss bringt der Gefoulte selbst vor das Tor und trifft den Kopf von Bernhard Grimm, der mit seinem Treffer das Spiel dreht (2:3, 83.). So nah an einem Dreier waren die Orlastädter seit 14 Jahren noch nicht. Aber dieses Spitzen spiel hielt alles, was es im Vorhinein versprach und war noch nicht beendet. Ab jetzt war verteidigen angesagt. Greif setzt dann seinen Kopfball auf das Gebälk (85.). Es fehlt nur noch eine Minute an der Überraschung , als Wellmann mit Geschwindigkeit in den Strafraum eindringt und Ramizi Talabidi, auf den sich die Jenaer Spieler eingeschossen haben, etwas zu ungestüm versucht den Ball zu klären. Schiedsrichter Läsker zeigt aber nicht ganz zu unrecht auf den Punkt. Da halfen auch die heftigen Proteste der Blau-Weißen nichts. Den Strafstoß verwandelt SCHOTTs Kapitän Miatke souverän zum Ausgleich (3:3, 90.). Selbst das war ein Sieg für die Orlastädter gleichzusetzen, die den Meister zum Wanken brachten. In der Schlussminute noch der letzte Neustädter Angriff, wo Niklas Jahn im Jenaer Strafraum klar von den Beinen geholt wird, aber sowohl die Linie, als auch Schiedsrichter nicht reagierten ließen einen faden Beigeschmack im Spiel.