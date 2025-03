Den Knoten platzen lassen

– Foto: Björn Roddeck

Der abstiegsbedrohte SV 08 Rothenstein hatte vor allem zu Beginn der Saison Probleme in der Defensive. Im Interview spricht Trainerin Marion Schmidt über die Gründe für die vielen Gegentore zu Saisonbeginn, das angepeilte Ziel des Klassenerhalts und das anstehende kleine Derby gegen Stadtroda. Einen besonderen Fokus legt die Cheftrainerin dabei auf das Selbstvertrauen der Spieler in sich selbst und dem Vertrauen in die Mannschaft. INTERVIEW MIT MARION SCHMIDT...

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV 08 Rothenstein Rothenstein FSV Grün-Weiß Stadtroda GW Stadtroda 15:00 PUSH FuPa Thüringen: Zu Beginn der Saison hat es vor allem in der Defensive gehakt. Diese hat in den letzten Spielen besser gestanden und hat am vergangenen Wochenende einen Punkt beschert. Wie konntet ihr diese defensive Stabilität wieder herstellen?

Marion Schmidt: Als Aufsteiger mussten wir uns zuallererst an die höhere Spielgeschwindigkeit und das individuelle Können der Spieler in der Landesklasse 1 gewöhnen. Das hat leider verhältnismäßig lang gedauert, weshalb auch die vielen Gegentore zustande gekommen sind. In der Wintervorbereitung auf die Rückrunde konnten wir weiter an der Stabilität arbeiten. Vor allem im letzten Spiel gegen die Eurotrink Kickers stand unsere Defensive sehr gut und wir konnten uns mit dem Punktgewinn belohnen. FuPa Thüringen: Aktuell steht der SV 08 Rothenstein mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Wie optimistisch bist du, dass der Klassenerhalt am Ende gelingt und was braucht es in der restlichen Rückrunde, um dieses Ziel zu erreichen?