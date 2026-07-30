Den Klassenerhalt im Visier: VfR Fehlheim ist hochmotiviert VfR Fehlheim startet mit neuem Elan in die Verbandsliga +++ Trainer Lindner sieht trotz kleinem Budget Chancen auf Klassenerhalt +++ Marc Perchners Rückkehr sorgt für Aufsehen von Philipp Weyerhäuser · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Nach dem Highlight gegen Zweitligist SV Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende richtet Verbandsligist VfR Fehlheim (Mitte: Harris Yohendran) den Fokus nun auf den Saisonstart am Freitagabend. – Foto: Joaquim Ferreira

Fehlheim. Bereits am Freitag, 31. Juli, wird es für den VfR Fehlheim wieder ernst. Die „Rasenspieler“ bestreiten bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg ihr Auftaktspiel in der Verbandsliga. Nach zwei Jahren Abstinenz sind die Grün-Weißen wieder in diese Spielklasse zurückgekehrt, und geht es nach Sebastian Lindner, dann bleibt man auch in dieser Liga. "Wir sind wahrscheinlich die Mannschaft mit dem kleinsten Etat, dennoch halte ich den Klassenerhalt für machbar. Meine Mannschaft ist eine sehr junge, besitzt aber großes Potenzial, und das wollen wir in der neuen Runde in der Liga, in die wir unbedingt aufsteigen wollten, abrufen", sagt der Trainer der Fehlheimer.