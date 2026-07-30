Den Klassenerhalt im Visier: VfR Fehlheim ist hochmotiviert

Fehlheim. Bereits am Freitag, 31. Juli, wird es für den VfR Fehlheim wieder ernst. Die „Rasenspieler“ bestreiten bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg ihr Auftaktspiel in der Verbandsliga. Nach zwei Jahren Abstinenz sind die Grün-Weißen wieder in diese Spielklasse zurückgekehrt, und geht es nach Sebastian Lindner, dann bleibt man auch in dieser Liga. "Wir sind wahrscheinlich die Mannschaft mit dem kleinsten Etat, dennoch halte ich den Klassenerhalt für machbar. Meine Mannschaft ist eine sehr junge, besitzt aber großes Potenzial, und das wollen wir in der neuen Runde in der Liga, in die wir unbedingt aufsteigen wollten, abrufen", sagt der Trainer der Fehlheimer.
Der Kader ist angesichts der Belastungen, die auf die Mannschaft warten, in der neuen Runde deutlich breiter aufgestellt als in der zurückliegenden Saison. "Wir wollten es nicht noch einmal erleben, dass wir wie im vergangenen Jahr mit gerade zwölf Feldspielern zum FC Fürth fahren müssen. Deswegen war es uns ein großes Anliegen, den Kader zu verbreitern und dabei auch auf die nötige Qualität zu achten", erklärt Lindner. In der Planung haben die Fehlheimer dabei zum einen auf Spieler gesetzt, die schon Erfahrung mitbringen, zum anderen will man bei den Grün-Weißen wie schon in den letzten Jahren jungen Spielern aus der Region eine Chance geben, sich in den nächsten Jahren zu entwickeln.
Amanuel „Kico“ Abreha (SV Münster) beispielsweise hat seine Stärken auf der Außenbahn und soll Percy Felix, den es zu Fortuna Heddesheim gezogen hat, ersetzen. Angreifer Fabian Heidenreich (RW Walldorf) bringt trotz seines jungen Alters von 20 Jahren Erfahrung aus der Verbandsliga mit. Aus Spanien (CP Cacereño) kommt Kaelan Laudenklos in den Stadtteil. Der in Bensheim geborene Innenverteidiger besitzt die spanische Staatsbürgerschaft, hat nach seinen Jugendjahren beim 1. FC Kaiserslautern und Wormatia Worms sein Glück auf der iberischen Halbinsel versucht, ist nun aber an die Bergstraße zurückgekehrt und besitzt nach Ansicht von Sebastian Lindner „großes Potenzial“. Dieses sieht der Fehlheimer Trainer auch bei Luca Albrecht (FC 07 Bensheim), dem Lindner die nötige Erfahrung zuspricht, um im Zentrum dem Fehlheimer Spiel Struktur und Stabilität zu geben.
Felix Krauss und Ben Desealers (beide SSG Einhausen) sowie Niklas Hemmel (SV Traisa) wagen den Schritt von der Fußball-Kreisoberliga in die Verbandsliga und zählen eher zu den Perspektivspielern der Grün-Weißen.
Die Mission „Klassenerhalt“ geht man im Fehlheimer Lager mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an. In einem Trainingslager in München wurde besonderer Wert auf das Spiel mit und gegen den Ball sowie die nötigen Abläufe und Laufwege im Spiel gelegt. "Durch die kurze Sommerpause sind die Jungs ja noch mit einer soliden Grundfitness wieder ins Training eingestiegen. Wir haben an diesem Punkt dann zunächst gearbeitet, bevor wir uns jetzt gezielt auf den Rundenstart in wenigen Tagen vorbereiten", richtet Lindner bereits den Blick auf den Saisonauftakt.
Und dann ist auch wieder ein Akteur dabei, dem man im Bensheimer Stadtteil eigentlich bittere Tränen nachgeweint hatte: Torjäger Marc Perchner. Der 29-Jährige hatte mit 51 Toren und zwölf Assists maßgeblichen Anteil am Aufstieg, wollte nun aber bei Hessenligist SV Hummetroth den nächsten Karriereschritt machen. In der vergangenen Woche sei Perchner jedoch mit dem Wunsch auf die SVH-Verantwortlichen zugekommen, den Verein wieder zu verlassen und zu seinem vorherigen Club zurückzukehren, teilen die Odenwälder mit. "In einem respektvollen Austausch auf Augenhöhe" habe der Verein diesem Wunsch entsprochen.